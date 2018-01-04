Узбекистан уже к концу лета этого года планирует запустить систему выдачи электронных виз (E-Visa), сообщает портал Подробно.уз.

Электронная виза позволит отойти от устаревшей процедуры с отстаиванием очередей в посольстве. Теперь путешественники смогут подать все документы и анкеты через Интернет и в короткие сроки получить положительный или отрицательный ответ.

"Приобретение и установка необходимого оборудования, разработка специальных программных продуктов, а также проведение тестовых испытаний с использованием инфраструктуры действующей биометрической паспортной системы Узбекистана планируется завершить уже летом этого года", — сообщили в Госкомтуризме.

Выдача E-Visa иностранным гражданам будет осуществляться в аэропортах страны на основании их письменных заявлений, поданных в процессе оформления документов. Все платежи при получении электронной визы можно будет произвести при помощи международных платежных систем Visa и MasterCard.

Сегодня данная система функционирует уже во многих странах. В частности, она хорошо себя зарекомендовала в Азербайджане и Грузии, поэтому их опыт будет изучаться при внедрении этой технологии в Узбекистане.

Летом прошлого года подобная система была запущена в соседнем Таджикистане. Электронная виза здесь выдается на 90 дней, но ее владелец может находиться на территории республики не более 45 календарных дней. При ее получении придется оплатить сбор в 50 долларов.

Узбекистан за первые шесть месяцев прошлого года посетили свыше 1,1 миллиона туристов, что на 18% больше чем в аналогичном периоде 2016 года. При этом экспорт туристских услуг достиг 694,5 миллиона долларов.