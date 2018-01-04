В ходе широкомасштабной операции на севере и востоке Афганистана за последние трое суток уничтожены более 120 боевиков так называемого «Исламского государства». По меньшей мере 26 убиты в уезде Дарзаб и двух других уездах северной провинции Джаузджан. Об этом «Фергане» сообщил представитель 209-го корпуса «Шахин» афганской армии в Мазари-Шарифе Насратулла Джамшиди.

Он отметил, что среди убитых были местные главари — Кари Шуджа, Домулло Сухбатулла, Домулло Хаким, Раис Гани и Рахим Ага. Они были известны среди боевиков группировки ИГИЛ на севере Афганистана. По словам Джамшиди, операция в регионе продолжается, и армия переходит к фазе тотальной зачистки и обысков домов в тех регионах, где, по данным разведки, могут находиться боевики.

Жители Дарзаба, которые были вынуждены покинуть свои жилища и перебраться в административный центр провинции Шиберган, 3 января сообщили «Фергане», что операция афганской национальной армии идёт уже третий день. С воздуха ее поддерживают вертолеты Минобороны Афганистана. По словам жителей, войсковое начальство обещало освободить районы их проживания от ИГ и сказало, что на днях все жители смогут вернуться в свои дома. Представители администрации провинции Джаузджан пообещали жителям помочь им продуктами первой необходимости и лекарствами.

Сегодня представитель Минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири в Кабуле сообщил представителям СМИ, что широкомасштабная операция проведена и в восточной провинции Нангархар. В результате порядка ста боевиков убиты, среди террористов имеются раненые. Один человек погиб и более десяти тяжело ранены и среди мирных жителей.

Сегодня же представители администрации и депутаты провинции Сари-Пуль сообщили «Фергане», что боевики ИГ силой заставляют местных жителей воевать за них. «Боевики ИГИЛ во время операции афганской армии грабили дома местных жителей, обыскивали транспортные средства, которые ехали из разных районов в Шиберган, а также заставляли мужчин идти вместе с ними воевать против афганской армии», — сказал депутат городского совета провинции Хусейн Моджахедзада.

По его словам, в ряде местностей уезда Сайяд провинции Сари-Пуль боевики ИГ предупредили как жителей, так и группировку «Талибан», чтобы они воевали вместе с ними против правительственной армии — в противном случае их ждет смертная казнь, а дома будут сожжены.

Тем временем пресс-секретарь администрации провинции Забиулла Амани сообщил, что формирования ИГ в провинции в основном состоят из бывших боевиков Исламского Движения Узбекистана (ИДУ), а командный пункт террористов находится в уезде Сайяд. Боевики ежедневно патрулируют автотрассу, связывающую этот уезд с провинцией Шиберган, обыскивают работников администрации и тех, кто служит в силовых структурах, отбирают у проезжающих ценности. Тех, кто им сопротивляется, убивают. «Мы каждый день имеем более пяти погибших от рук ИГИЛ», — сказал он.