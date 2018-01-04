Большинство совершивших 2 декабря прошлого года вооруженное нападение на наряд таджикских пограничников в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин, в результате которого погиб командир погранотряда полковник Хайриддин Ахтамов и получили ранения четверо солдат срочной службы, афганских контрабандистов ранее отбывали наказание за причастность к незаконному обороту наркотиков в таджикских тюрьмах и были амнистированы. Об этом «АП» сообщил источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

По его словам, во вр6емя отбывания наказания в таджикских тюрьмах они наладили связь с таджикскими наркопреступниками, которые также были осуждены за аналогичные преступления.

«После того, как афганцы были амнистированы, они отбыли на Родину с номерами телефонов своих таджикских подельников и сим-картами операторов мобильной связи Таджикистана. На афганском берегу реки Пяндж совершенно свободно можно позвонить в любой регион Таджикистана, используя сим-карты таджикских мобильных операторов», - заявил источник.

Он также подтвердил ранее распространённую некоторыми СМИ информацию о том, что спецслужбы Таджикистана выявили группу заключенных, которые контролировали транзит наркотиков через таджикско-афганскую границу, находясь в одной из душанбинских тюрем. В отношении этих заключенных возбуждено новое уголовное дело.

Группа, в которую входили двое граждан Таджикистана и гражданин Афганистана, находилась в контакте с афганскими контрабандистами, в боестолкновении с которыми в прошлом месяце погиб командир погранотряда «Шурообод» полковник Хайриддин Ахтамов. Тогда на пограничный наряд Таджикистана совершили нападение двенадцать вооруженных афганских контрабандистов под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жителей провинции Тахор), которые незаконно перешли линию государственной границы.

Тогда афганские контрабандисты по указанию, полученному из таджикской тюрьмы, должны были передать 33 кг наркотиков таджикским наркоторговцам.

В настоящее время продолжается поиск граждан Таджикистана, которым афганские контрабандисты должны были передать «груз».

В тюрьмах Таджикистана использование мобильных телефонов запрещено. Однако, некоторые заключенные незаконным путем получают доступ к мобильной связи.

Летом прошлого года мобильным операторам в Таджикистане запретили продажу более двух сим-карт на человека. Решение об этом было принято совместно МВД, ГКНБ, Службой связи и мобильными компаниями страны.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus