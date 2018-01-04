Молодая пара из Горного Бадахшана признана лучшей семейной парой в Таджикистане

Супруги Голиб Ниятбеков и Гуландом Назармамадова из ГБАО объявлены победителями республиканского конкурса «Лучшая молодая семья Таджикистана».

Вышеназванный конкурс проводился Комитетом по делам женщин и семьи во взаимодействии с соответствующими министерствами, ведомствами, главами областей, Душанбе и районов республиканского подчинения в рамках исполнения распоряжения президента Таджикистана, сообщает пресс-служба Комитета.

Конкурс проводился в трех турах, в городах и районах, областях республики.

В итоговом туре приняли участие 11 молодых семей из ГБАО, Хатлона, Согда, Душанбе, Турсунзаде, Рогуна, Гиссара, Варзоба, Файзабада, Рашта и Таджикабада.

По условиям конкурса, молодые семьи представили свою семью, свое видение совместной жизни, юмор, культуру.

По итогам конкурса Голиб Ниятбеков и Гуландом Назармамадова стали первыми, на втором месте молодая семья из Хатлона – супруги Носирджон Маъмурзода и Хангома Исмат, третье место заняли жители Варзоба Оятулло Муродзода и Шахло Гаффорова.

Супруги Носирджон Маъмурзода и Хангома Исмат, занявшие второе место

Победителям конкурса вручены дипломы и памятные призы.

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