Страна: США
Жанр: драма, биография, мюзикл
Режиссер: Майкл Грэйси
Актеры: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн
Премьера в Душанбе: 4 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
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