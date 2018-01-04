Уже более двух месяцев автостоянка в Ашхабаде заполнена машинами темных цветов. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», автомобили были фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции.

Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются перекрасить автомобили в белый или светлые тона. Черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции.

С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета запрещена.



Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза. Если раньше покраска машины стоила $500, то сейчас эта услуга обойдется уже в $1000.



К слову, с января 2015 года импорт автомобилей черного цвета в Туркменистан был запрещен. На тот момент работники таможни не могли объяснить, почему. На вопросы и возмущение они лишь отвечали, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».



Необходимо отметить, что белый - любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а он суеверен.