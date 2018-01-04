Внимание правительства Таджикистана вновь обратили на низкую стоимость электроэнергии в стране, из-за чего «Барки точик» испытывает финансовые затруднения.

«Энергетическая компания «Барки точик» по-прежнему испытывает нехватку денежных средств в осуществлении своей деятельности. Это связано с тарифами ниже уровня возмещения затрат», - говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

По оценкам аналитиков Всемирного банка, средний тариф составляет 45 процентов от уровня возмещения затрат.

«Расходы на обслуживание долга оказывают существенное влияние на уровень возмещения затрат, поскольку более 90 процентов долгосрочной и краткосрочной задолженности выражено в иностранной валюте. Обесценивание сомони в 2016 году привело к увеличению расходов на обслуживание долга, поскольку доходы «Барки точик» поступают в сомони, и корректировка тарифов на основе обменного курса не проводилась», - подчеркивается в докладе.

Всемирный банк еще в 2012 году рекомендовал правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования энергии»: сегодня население платит за каждый киловатт уже почти 2 цента.

В конце ноября этого года Европейский банк реконструкции и развития в своем новом отчете по Таджикистану подчеркивал, что тарифы на электроэнергию в республике должны «постепенно корректироваться с течением времени», отмечая в то же время необходимость решения «соответствующих социальных вопросов».

Проще говоря, банк советует таджикским властям постепенно повысить тарифы на электроэнергию, при этом рекомендует найти источники субсидирования потребителей электроэнергии из уязвимых слоев населения.

В прошлом году Азиатский банк развития предложил правительству страны стратегию по внесению изменений в структуру тарифов на электроэнергию, прежде всего, устраняя кросс-субсидирование.

«То есть, существуют разные тарифы для разных категорий, и зачастую тарифы для госпредприятий намного ниже, чем тарифы для частных предприятий, что препятствует развитию частного сектора и инвестиционного климата», - разъясняли представители АБР.

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

В последний раз они были изменены с 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирамов за один киловатт электроэнергии.