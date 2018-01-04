Беспорядки, которые в последние дни охватили некоторые крупные города Ирана, не будут далее развиваться, и в скором времени власти установят в стране порядок, считает известный таджикский политик, журналист, профессор Ибрагим Усманов.

Он убежден в том, что правящий режим Ирана использует весь имеющийся у него потенциал, в том числе, и силовой, для подавления массовых митингов населения, которое наряду с экономическими требованиями выставляют и политические лозунги.

«Официальный Тегеран уже заявил, что происходящие ныне беспорядки в стране организованы Вашингтоном и его союзниками в отместку за то, что Иран поддерживает Палестину. И это заявление дает право режиму и его сторонникам поступать жестко», - отметил эксперт в интервью «АП».

В Иране с 28 декабря прошлого года продолжаются массовые акции протесты. Население исламской республики выступает против роста цен и напряженной экономической ситуации.

С момента демонстраций, по информации местной прессы, число жертв уже выросло до 20 человек. Ночью 2 января погибли девять иранцев: шестеро погибли во время нападения на отделение полиции в населенном пункте Кахдариджан, когда они совершали попытку взять его штурмом, а в городе Хомейнишехр в ходе акции протеста погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, в Неджефабаде – служащий корпуса стражей исламской революции.

Отметим, что глава Ирана Хасан Рухани отреагировал на случившиеся беспорядки в стране, заявив, что население может высказывать конструктивную критику, однако не должно уничтожать и разрушать общественную собственность.

По информации иранской службы Радио Свобода, всего по стране за несколько дней протестов арестовали около 700 человек.

В частности, 450 людей были арестованы в Тегеране, 100 – в Эраке, еще 100 – в Хамадане.

Арестованных после третьего дня протестов в Иране могут обвинить во "вражде с Богом", за что им может грозить смертная казнь. Об этом сообщил глава тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, пишет Радио "Свобода".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию с начала протестов 28 декабря, обвинив "врагов Исламской республики" в организации беспорядков в стране. Но имена "врагов" он не назвал.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.