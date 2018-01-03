Студенты вступили в столкновение с полицией у Тегеранского университета

В ходе протестов, захлестнувших Иран, звучат самые разнообразные лозунги: от требований решить конкретные экономические проблемы до призывов свергнуть режим Исламской Республики.

Многообразие лозунгов отражает тот факт, что у протестующих нет единой цели или конкретного общего послания властям. Возглавить протесты тоже некому: подходящих кандидатов не смогли предложить ни политические партии, ни другие силы, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Некоторые из звучащих лозунгов уже звучали во время последней крупной волны протестов в Иране в 2009 году, однако сходств не так уж много. Тогда причиной недовольства стали результаты президентских выборов, которые многие сочли подтасованными, и во главе протестующих встали кандидаты, проигравшие гонку.

На этот раз никто не выступает в поддержку Мир-Хосейна Мусави и Мехди Карруби - лидеров оппозиции, возглавивших протесты в 2009 году и к настоящему моменту уже шесть лет находящихся под домашним арестом.

Вот некоторые призывы, которые звучат на улицах иранских городов.

Экономические проблемы

"Смерть Роухани" - этот лозунг, направленный против умеренного иранского президента Хасана Роухани, особенно часто звучал в ходе первой стихийной акции, прошедшей 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке страны.

Скандирующие этот слоган демонстранты протестуют против экономической политики правительства Ирана. Есть версия, что первая акция протеста была организована противниками Роухани из консервативного лагеря.

Другой лозунг, который также часто звучал в Мешхеде, - "Смерть высоким ценам".

Народ против диктатора

"Смерть диктатору" - этот слоган, скорее всего, относится к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Лозунг появился еще в ходе демонстраций в 2009 году, а теперь активно используется по всей стране новой волной протестующих.

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Более конкретный лозунг, называющий верховного лидера по имени, - "смерть Хаменеи" - также звучал в 2009 году, и он опять звучит в разных городах.

"Извини, Сейид Али, тебе пора уходить" и "Сейид Али, оставь страну в покое" - другой вариант призывов к верховному лидеру оставить власть.

Внутренняя политика и протест

"Реформаторы и консерваторы, игра окончена" - этот лозунг особенно популярен у студентов Тегеранского университета.

Участники протестов дают понять, что все политические силы, за которые людям предлагается голосовать на парламентских выборах, вызывают у них лишь недовольство и раздражение.

"Шах Реза, покойся с миром". Этот лозунг отсылает к первой половине XX века, когда во главе страны стоял шах Реза Пехлеви - авторитарный светский правитель, противник теократии и модернизатор.

Студенты в Тегеране выступают с лозунгами против всех политических сил

Недовольство внешней политикой

"Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран" - еще один лозунг из 2009 года, он призывает перестать финансировать союзников Тегерана в ближневосточном регионе. По мнению протестующих, эти деньги можно было бы с большей эффективностью потратить на благо жителей Ирана.

"Уходите из Сирии, подумайте о нас" - слоган, направленный против колоссальной военной и политической поддержки, которую Иран оказывает правительству Башара Асада в Сирии, с тех пор как шесть лет назад там началась гражданская война.

"Смерть России". Этот призыв звучал от демонстрантов неоднократно. Скорее всего, речь идет о сотрудничестве между российским руководством и правящей элитой Ирана. В 2009 году, когда Москва официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг также активно использовался во время протестов.