Фонд Ислама Каримова обнародовал неизвестные факты о семье покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает CA-NEWS (UZ).

На официальной странице фонда в Facebook опубликована черно-белая фотография семьи Ислама Каримова, где запечатлены отец и мать Ислама Каримова и их старшие дети — девочка и 2 мальчика.



Фотография была сделана в 1928 году, за десять лет до рождения Ислама Каримова.



На ней изображены его родители Абдугани-ота (1894 г.р.), Санобар-ая (1902 г.р.), и их дети Мехринисо (1920 г.р.), Амонулло (1922 г.р.) и Ибодулло (1926 г.р.), — говорится в подписи к фото.



Как отмечается в сообщении, всего в семье Каримовых было восемь детей – одна сестра Мехринисо и семеро братьев: Амонулло, Ибодулло, Арслан, Куддус, Икром, Ислом, Хуршид.



Отец Ислама Каримова - "Абдугани-бобо работал служащим, был человеком строгим, требовательным к себе и другим, отличался суровостью. Он придерживался строгой дисциплины и порядка, того же требовал и от сыновей. Пользовался большим уважением в махалле", - отмечается в материале.



Мать будущего президента, Санобар-ая, была домохозяйкой. "Ее отец из знатного рода, был мулла-шарифом, то есть благородным, образованным духовным служителем. Санобар-ая были присущи тяга к знаниям, память, светлый ум и терпение. Она на протяжении многих лет сохранила эти качества. Всю свою жизнь посвятила дому и семье", - пишет фонд.



Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук – это Ибод Ганиевич, Куддус Ганиевич и Ислам Абдуганиевич.



Напомним, что ранее всегда сообщалось,что Ислам Каримов вырос в детском доме, а о точном количестве его братье и сестёр нигде не упоминалось. Изображения же его родителей почти нигде не публиковались.



Кроме того, в прошлом году на сайте первого президента Узбекистана в биографии появилась новая строчка, что него не двое, а трое детей. В первом браке у Каримова был сын Пётр от Натальи Кучма. Петр Каримов в настоящее время живет в Московской области.

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