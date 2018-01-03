Арестованных после третьего дня протестов в Иране могут обвинить во "вражде с Богом", за что им может грозить смертная казнь. Об этом сообщил главы тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, пишет Радио "Свобода".

"С каждым днем арестованных ожидают более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как бунтовщиков, пытающиеся нанести вред системе органов государственной власти", – пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на Казанфарабади.

О каком количестве арестованных идет речь, он не уточнил.

В Министерстве безопасности Ирана заявили, что "протестующие и подстрекатели" установлены.

По информации иранской службы Радио Свобода, всего по стране за несколько дней протестов арестовали около 700 человек. В частности, 450 людей были арестованы в Тегеране, 100 – в Эраке, еще 100 – в Хамадане.

Замминистра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных – не старше 25 лет.

Государственное телевидение Ирана сообщило о девяти погибших в ходе протестов в ночь на 2 января. Таким образом, по официальным данным, за несколько дней погибло как минимум 20 человек, среди них есть сотрудники полиции.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию с начала протестов 28 декабря, обвинив "врагов Исламской республики" в организации беспорядков в стране. Но имена "врагов" он не назвал.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана обвинил Саудовскую Аравию во вмешательстве во внутренние дела Ирана через интернет: по его данным 27% всех хэштегов, связанных с протестами, исходят с ее территории.

Правительства США, Германии, Швеции, Турции, Израиля, Франции и Великобритании осудили насилие по отношению к протестующим со стороны иранских властей.

В то же время представители российского МИД заявили, что попытка повлиять на ситуацию в стране извне – неприемлема. Солидарность с властями Ирана выразило правительство Сирии.

В Иране с 28 декабря продолжаются антиправительственные уличные протесты. Вечером 30 декабря они охватили многие крупные города страны и продолжились в канун Нового года, несмотря на телевизионное обращение президента Рухани к стране и обещание властей подавить выступления против властей.