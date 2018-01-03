Педагог из общеобразовательной школы №14 Бободжонгафуровского района Согдийской области Раъно Икромова стала победительницей конкурса «Учитель 2017 года» Министерства образования и науки республики.

Как сообщает пресс-служба Минобразования и науки, победительнице конкурса, наряду с памятными подарками, достался главный приз конкурса – денежная премия в размере 4 тыс. сомони.

В финальном этапе вышеуказанного конкурса, который прошел в Душанбе, приняли пять педагогов из Согда, Хатлона, ГБАО, Душанбе, а районы республиканского подчинения представляла педагог из города Вахдат.

Всем финалистам конкурса присвоены почетное звание "Отличник образования и науки Таджикистана".

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