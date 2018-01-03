Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона, после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров. Об этом сообщает «Интерфакс».



Суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Временно исполняющими обязанности президента назначили председателя парламента и премьер-министра. В ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства.



Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — отметил он, подчеркнув, что такое решение является нарушением законных процедур.



«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.