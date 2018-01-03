Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в рамках выдвижения своей кандидатуры на пост президента России в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщается на сайте организации, пишет РБК.

Айна Гамзатова — главный редактор журнала «Ислам», общественный и религиозный деятель Республики Дагестан, а также жена и советник муфтия Республики Дагестан Ахмада Абдулаева. ​Она известна также непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — тогдашнего муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова, пишет Эхо Москвы.

Айну Гамзатову выдвинула в президенты инициативная группа. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось в Махачкале 30 декабря.

ЦИК принял к рассмотрению документы у супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах президента РФ 1 января, сообщается на сайте комиссии.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

На этапе регистрации самовыдвиженцам предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Центральная избирательная комиссия к 30 декабря зарегистрировала пять кандидатов в президенты, а именно телеведущую Ксению Собчак, сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, кандидата от Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.



ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты оппозиционного политика Алексей Навального из-за судимости.



Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий президент России Владимир Путин также подал документы в ЦИК.