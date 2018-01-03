Минувшей ночью в столкновениях в Иране погибли девять человек — таким образом, общее число жертв беспорядков выросло до 20, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря, охватившие крупные города страны - Тегеран, Мешхед, Исфахан, где, как известно, расположен один из важнейших ядерных объектов страны. Жители страны выступают против роста цен и требуют экономических реформ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное гостелевидение, жертвами столкновений стали уже 20 граждан страны по обе стороны баррикад.

По информации иранского государственного телевидения, шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, протестующие пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось о 10 погибших. По сообщениям официальных иранских СМИ, протестующие пытались штурмовать полицейские участки и военные базы, сотни человек были задержаны. В стране заблокированы популярные соцсети и мессенджеры. За три дня власти Ирана арестовали 450 человек, обвиняемых в подстрекательстве к волнениям.

Как пишет Российская газета, изначально беспорядки были спровоцированы сложной экономической ситуацией и ростом безработицы, это признал и президент ИРИ Хасан Роухани. При этом официальные лица в Тегеране называют координаторами протестов зарубежных игроков - США и Саудовскую Аравию.

Протестов такого масштаба Исламская республика не видела с 2009 года.