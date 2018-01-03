На телеканале «МИР» завершился международный музыкальный конкурс «Во весь голос». Лучшей солисткой конкурса признана юная исполнительница из Таджикистана Амаль Хафизова.

29 декабря состоялся заключительный концерт, после которого были оглашены результаты международного вокального поединка. «Лучшим солистом» стал Денис Мидоне из Молдовы, «Лучшей солисткой» жюри признало Амаль Хафизову, в номинации «Лучший музыкальный коллектив» победу одержала команда России, а «Лучшей группой» стал квартет «Жулдыздар» из Казахстана.

Наставником команды из Таджикистана в этом конкурсе был таджикский исполнитель Зафар Абдуалимов.

С середины ноября юные исполнители из семи стран Содружества и Грузии репетировали, волновались, учились и выходили на сцену, чтобы раз за разом демонстрировать зрителям и наставникам свое мастерство и таланты.

В день финала, как и на отчетных концертах, за выступлениями своих подопечных внимательно следили их опытные наставники Маргарита Позоян, Марк Тишман, Руслан Алехно, Арсениум, Мадина Садвакасова, Алиса Данелия, Зафар Абдуалимов и Эмиль Кадыров.

Шоу «Во весь голос» – это новое детище продюсера, обладательницы ТЭФИ, основателя продюсерского центра «LA Group» Лины Арифулиной, которая уже воплотила в жизнь множество успешных музыкальных проектов.

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