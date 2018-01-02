Еще 31 аппарат «Джин Эксперт» для диагностики туберкулеза получил Таджикистан.

С помощью аппаратов «Джин Эксперт», которые были переданы в «Республиканский центр защиты населения от туберкулеза», обнаружить заболевание можно будет за 2 часа.

Соответственно это поможет раньше начать лечение и предотвратить инфицирование других лиц.

«Благодаря аппарату «Джин Эксперт» диагностика туберкулеза, в том числе стойкого к основным медицинским препаратам, проводится всего за два часа. Раньше на проведение такого исследования уходило от одного до трех месяцев. Новое оборудование позволяет уже в день сдачи мокроты поставить пациенту точный диагноз и при необходимости своевременно начать лечение. При этом в работе по «Джин Эксперт» контакт лаборантов с биоматериалом практически отсутствует, что обеспечивает надежную защиту медицинских работников от заражения туберкулезом», - сообщают в Минздраве РТ.

Аппарат «Джин Эксперт» для диагностики туберкулеза разработан американской компанией Cepheіd и одобрен Всемирной Организацией Здравоохранения.

До сегодняшнего дня в медицинских учреждениях Таджикистана функционировали всего 14 единиц аппаратов «Джин Эксперт».

Напомним, что с 2016 года в соответствие с поправками в Гражданско-процессуальный кодекс страны, больных с различными формами туберкулеза смогут лечить принудительно.

Согласно принятым поправкам, если больной туберкулезом, представляющий опасность для других людей, отказывается от лечения, то через суд его могут направить на принудительную диагностику и госпитализацию.

Между тем, согласно данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, в 2015 году в Таджикистане на 100 тысяч населения приходилось 60 больных туберкулезом; в 2007 году на 10 тысяч человек насчитывалось 85 страдающих этим заболеванием. Подробности – в инфографике «АП».

Asia-Plus

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