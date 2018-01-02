Сотрудниками милиции по подозрению в убийстве 31-летнего жителя города Курган-Тюбе задержаны трое жителей района Джайхун (бывший Кумсангир) Хатлонской области.
«В результате драки задержанные избили 31-летнего мужчину – жителя Курган-Тюбе, который от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-центр МВД РТ.
По данным источника, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, расследование продолжается.
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Patriot3
Что за неполная информация. где была драка? Скорее всего в Душанбе. и участвовали приезжие животные.
АП-полностью дайте информацию.