Четыре жителя Худжанда скончались, еще четверо находятся в больнице в результате отравления.
«30 декабря 8 друзей - жители города Худжанда собрались, чтобы отметить новогодний праздник, приготовили плов. Однако после употребления плова им стало плохо, и все одни были доставлены в городскую больницу № 1 города Худжанда», - сообщили «АП» в пресс-центре УМВД Согдийской области.
По словам источника, четверо из них скончались в больнице, еще четверо до сих пор находятся в больнице.
«Пока идет следствие и уточняются причины отравления», - добавил источник в пресс-центре УМВД области.
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Patriot3
Потому что ГАИ занимается не своим делом, останавливает машины, досматривает продукты питания. Идиотизм, к ним еще УПОБ присоединился, знатоки. Консервированный продукт от быстропортиющихся не отличают.
Каждый день новая служба. А чем занимаются действующие службы? Кто проверял продукт на содержание вредных веществ? ГАИ ))) УПОБ ха ха ха.
Мало ГАИ того, что они с каждой проезжающей машины собирают дань, теперь повод к продуктам придираются, дополнительно мзду берут.
Позор!!!
ANF3
А то, что водочка могла быть палёной, не рассматривается?
Гость3
Или иасло было техническое или вместо пищевой соли нитрит натрия. Где они этот плов ели? Сами приготовили? Вопрос то серьезный. Кто то же отравил их. Давно пора запретить это поедание общественное. Только разрешить в ресторане покупать. С ума сойти. 8 человек отравить.