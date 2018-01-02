Пятилетний Диёрбек Аминджонов – сын известной таджикской эстрадной певицы скончался 31 декабря ночью в одной из клиник Дели.

Об этом певица 1 января сообщила на своей страничке в Facebook.

«Сердце сына не выдержало химиотерапию. Прошу, помолитесь за него», - написала она.

Диербек был перевезен в Индию из Бишкека.

Мальчик заболел два месяца назад, врачи в Бишкеке поставили диагноз рак лимфомы 4 степени.

С целью сбора средств для лечения Диербека звезды таджикской эстрады планировали 6 января провести в зале столичной Госфилармонии благотворительный концерт.

В благотворительной акции также приняла участие руководитель Исполнительного аппарата президента Таджикистана Озода Рахмон, которая поручила выделить бесплатно зал для проведения благотворительного концерта.

Дилноза Каримова просит собранные для лечения ее сына средства направить на помощь другим нуждающимся в лечении.

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