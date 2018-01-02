КЧС просит быть предельно осторожными, не ходить под рекламными щитами и не укрываться под деревьями.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ доводит до внимания граждан и гостей страны, что по данным Агентства по гидрометеорологии страны 2 января в ряде районов Согдийской области ожидается усиление ветра.

"Это связано с прохождением фронтальной зоны", - сообщили в КЧС.

В связи с этим КЧС просит гостей и граждан быть предельно осторожными, соблюдать все меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.

Напомним, в ночь с 26 на 27 декабря в Согдийской области прошелся шквалистый ветер.

В результате стихии вышли из строя электрические подстанции, линии электропередачи и электрические столбы, упали деревья, снесены крыши многих домой и административных зданий, больниц и школ, детских садов и др.

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