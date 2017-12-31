Сегодня в городе Куньминь состоится второй Международный Марафон ШОС. В нем примут участие 16 тысяч спортсменов из 27 стран мира.

В преддверии марафона наканун в административном центре китайской провинции Юньнань - городе Куньмине – прошел Первый Международный форум по спортивно-оздоровительному развитию КНР-ШОС, сообщает пресс-центр ШОС.

Обращаясь к участникам Форума, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов подчеркнул, что государства-члены ШОС поощряют практическое взаимодействие в культурно-гуманитарной области, включая сферу здравоохранения, образования, туризма.

«На последнем заседании Совета глав правительств ШОС в Сочи главы делегаций отметили важность сотрудничества в области спорта для популяризации его традиционных видов и углубления дружеских отношений между народами государств-членов ШОС»,- заявил Р.Алимов.

Генеральный секретарь с удовлетворением отметил высокий профессиональный уровень и широкое географическое присутствие прибывших на марафон любителей бега.

«На старт Второго Международного Марафона ШОС выйдут известные спортсмены, молодые и пожилые любители традиционного бега и люди с ограниченными возможностями, представители свыше 27 стран и народов, традиций и культур. Всех их будет объединять общее стремление к здоровому образу жизни, совершенству тела и духа. Неважно, какую дистанцию преодолеют участники Марафона: 42 км 195 метров или «милю ШОС» в 2017 метров. Важно, что для каждого из них увлечение бегом стало неотъемлемой частью жизни, естественной потребностью, помогло им сдать экзамен на выносливость, воспитать волю, упорядочить жизнь. Каждый из них научился вставать раньше солнца»,- заявил Р.Алимов.

Форум вызвал большой интерес у широкого круга профессиональных и общественных организаций, вовлечённых в сферу спортивно-оздоровительного и культурного-гуманитарного сотрудничества на пространстве ШОС.

Генсек ШОС выразил надежду, что «столь высокое представительство позволит провести обстоятельный и заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в этой важной сфере».

В качестве почётного гостя на Форуме принял участие и выступил чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года и четырехкратный чемпион Азии по метанию молота, заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве РТ, президент Федерации легкой атлетики страны Дильшод Назаров.

30 декабря также состоялась церемония открытия Центра молодежных обменов Китай-ШОС при Куньминском университете.

«Это событие имеет важное значение не только для Куньмина, провинции Юньнань и Китая в целом. Нет сомнений, что уже в ближайшем будущем накопленный в Центре опыт получит своё распространение на обширном пространстве ШОС, создаст новые платформы для широкого использования талантов и энергии молодежи»,- заявил Генсек ШОС, принявший участие в торжественной церемонии.

Рашид Алимов напомнил, что на пространстве ШОС проживает свыше трёх миллиардов людей, из них каждый пятый — молодой человек. Молодое поколение вносит весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами государств-членов ШОС, в социально-экономическое развитие и расширение диалога культур. Потребности молодёжи неизменно находятся в фокусе внимания лидеров государств-членов ШОС.

«Современный мир сталкивается со многими вызовами и угрозами, среди которых особенно опасными являются терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, — отметил Алимов. - Важно, чтобы молодые люди научились противостоять негативным явлениям, вносить свой вклад в создание более безопасного и более справедливого мира. Центр молодёжных обменов Китай-ШОС — прекрасная площадка для налаживания устойчивого диалога и взаимопонимания между поколениями, культурами и религиями. Важно, чтобы в Центре всегда бурлила жизнь, поддерживался «шанхайский дух», а результатом острых дискуссий на актуальные темы современности становились идеи и предложения, направленные на решение сложных и важных проблем, мешающих совместному развитию».

Алимов дал высокую оценку неизменному стремлению молодых людей изменить мир к лучшему. «Стратегия развития ШОС до 2025 года, программы и проекты Организации могут служить источником вдохновения для осуществления любой мечты и самых смелых планов ради построения лучшего будущего», — заявил Генсек ШОС.

Открытие Центра молодежных обменов Китай-ШОС при Куньминском университете является совместной инициативой мэрии Куньмина и правительства провинции Юньнань.

Китай председательствует в ШОС в период с июня 2017 г. по июнь 2018 г.

Куньминский университет создан в мае 2004 года, является одним из ведущих учебных заведений Китая, готовящий специалистов по 11 направлениям. В структуру университета входит 21 факультет. С 2011 года установлено сотрудничество с более 60 университетами из 20 стран мира. Общее количество обучающихся составляет более 18 тысяч человек. В настоящее время проходят обучение также иностранные студенты из Кореи, Лаос, Непала, Бангладеша и других государств.