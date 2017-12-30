Власти обещали вернуть людям их вклады, но год прошел, и не только этого не произошло, но нам даже не объяснили, куда пропали эти деньги.

Уходящий 2017 год продолжил хорошую традицию прошлого года в плане сохранения и укрепления стабильности макроэкономических показателей, за исключением, пожалуй, финансового сектора. При этом, по той же традиции, прогресс в проведении реформ был недостаточным, особенно в том, что касается политики конкуренции и свобод для частного сектора. Но обо всем по порядку.

Согласно приоритетам новой модели экономического роста на основе импортозамещения, продвижения экспорта и промышленно-инновационного развития государства в рамках Национальной стратегии развития РТ на 2016−2030 гг. и Среднесрочной стратегии развития РТ на 2016−2020 гг., развитие страны и рост экономики за последние два года уже в большей степени достигается за счет внутренних источников. Это происходит, несмотря на продолжающийся неблагоприятный фон экономического спада в странах региона, особенно в России, одном из основных экономических и политических партнеров Таджикистана, снижения доли денежных переводов в ВВП и замедления темпов экономического роста в Китае.

По итогам конца ноября уходящего года, согласно официальной статистике, темпы роста экономики находились на впечатляющем уровне 7 процентов, что в который раз за последние годы превысило негативные прогнозы международных финансовых институтов. Основным локомотивом роста выступили промышленность (21% роста), особенно перерабатывающая, горнорудная – добыча угля, производство цемента и стройматериалов, производство электроэнергии, легкая и пищевая промышленность – все те сектора, в которые за последние годы удалось привлечь значительные государственные и в меньшей степени частные инвестиции, в том числе из КНР. Это также позволило создать новые производственные мощности с более высокой степенью добавленной стоимости.

Сектор строительства также показывает уверенные темпы роста (около 18%). При этом немного замедлились темпы роста в сельском хозяйстве (около 5%) ввиду неблагоприятных погодных условий весной.

Нацбанк с задачей худо-бедно справился?

В уходящем году удалось более-менее стабилизировать ситуацию в части инфляции, стабильности монетарной и валютной политики, а также в налогово-бюджетной сфере, опять же вопреки неблагоприятному внешнему фону и ограниченным резервам. Соответственно, уровень инфляции вырос лишь только на 6,3 процента, а после крайне неблагоприятного 2016 года, когда сомони упал на более чем 20% к доллару, национальная валюта обесценилась в управляемых рамках порядка 4-5% в текущем году, что было неизбежно, учитывая политическое решение о рекапитализации проблемных банков за счет внутренних источников.

Данное решение не оставляло выбора Нацбанку который вынужденно произвел денежную эмиссию в размере порядка 4 млрд сомони в начале года, что привело к увеличению предложения денег в экономике на более чем 20% и, конечно же, создало избыточное предложение и давление на валютном рынке. При этом Нацбанку удалось в целом успешно компенсировать негативные последствия данного решения в течение года за счет ужесточения монетарной политики, усиления надзора за банками, повышения норм резервирования коммерческих банков и наведения порядка на рынке продажи наличной валюты, а также внедрения правила конвертации получаемых денежных переводов в нацвалюту по текущему курсу.

За счет данных мер удалось стабилизировать денежно-кредитную политику и многократно укрепить валютные резервы страны, которые были практически истощены и находились практически на нуле в прошлом году (0,5 месяца от импорта), а к концу года выросли до уровня 5,6 месяца от импорта). Можно, конечно, указать, что ряд мер, принятых Нацбанком, были не совсем рыночными и, возможно, ограничили свободу и ресурсы банков в части кредитной и валютной экспансии для поддержки частного сектора. Однако с позиции регулятора, учитывая глобальные и макроэкономические риски, сильную зависимость от импорта продовольствия, государственные приоритеты поддержания социально-экономической стабильности любой ценой, данные меры в целом можно считать оправданными.

"Политика «выжимания соков» убьет компании"

Аналогичная ситуация наблюдалась в части налогово-бюджетной политики, в рамках которой удалось удержать дефицит бюджета в управляемых параметрах порядка 2 процентов. Исполнение бюджета, формируемого за счет внешних платежей, таможенных пошлин и НДС, на фоне почти 20-процентного сокращения импорта, - задача практически невыполнимая. Соответственно, неисполнение плана собираемости за счет внешнеэкономической деятельности, того же Таможенного комитета, было компенсировано за счет сокращения административных статей бюджета и сдерживания прочих расходов при их сокращении почти на 10%.

При этом, к сожалению, произошел так называемый налоговый маневр и смещение налоговой нагрузки с внешней торговли на внутренних налогоплательщиков, что привело к излишне высокому росту налоговой и административной нагрузки на частный сектор, сферу услуг, относительно прибыльные национальные компании, например в сфере телекоммуникаций.

Последняя тенденция может быть крайне неблагоприятной в долгосрочной перспективе и заслуживает отдельной оценки.

Представители частного сектора, предприниматели и малые и средние предприятия, которые и без того столкнулись со снижением продаж и доходов на порядка 20 процентов, например в сфере телекоммуникаций, вместо мер поддержки или хотя бы невмешательства со стороны государства, получили фактически обратное. Они стали массово жаловаться на усиление давления проверяющих и налоговых органов, увеличение бремени бесконечных проверок, растущие требования об уплате налогов авансом за следующий год, при этом не имея никакой ясности о прогнозе дохода в будущем.

В 2017 году более 200 тысяч предпринимателей вынуждены были закрыться по ряду причин, в том числе ввиду роста административной нагрузки Иллюстративное фото

Особо резонансными в уходящем году были случаи с весьма необоснованными штрафными санкциями Налогового комитета, выставленными в отношении лидеров сектора телекоммуникаций - компаний Tcell, «Бабилон мобайл», «Билайн», например в части так называемой упущенной выгоды от предоставления бесплатных минут, что в принципе не имеет аналога в международной правовой и налоговой практике.

Другим примером были случаи давления и завышенные требования об уплате налогов в отношении компаний, вложивших значительные инвестиции в поиск перспективных месторождений минералов нефти и газа, как то: «Газпром», «Тотал» и прочие. В результате шведские и французские инвесторы уже ушли, а компания «Билайн», по-видимому, объявит о закрытии своего бизнеса в стране весьма скоро. Другие компании и инвесторы просто сократили свои планы по расширению бизнеса, что уже ведет к сокращению рабочих мест и в перспективе сокращает экономическую и налоговую базу экономики.

Усиление давления и политика «выжимания соков» из пока еще приносящих выгоду компаний частного сектора в перспективе могут просто убить последний и привести к массовому исходу инвестора в другие страны региона.

Результат такого рода непродуманной политики может быть весьма печальным как для экономики страны, так и для бюджета. Думается, что в правительстве остались трезво мыслящие государственники, которые должны понимать вред такого рода отношения к частному сектору, бесперспективность и непродуманность налоговой и регуляторной политики.

В этой связи не может не тревожить статистика закрытия малого бизнеса. Так, согласно данным Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса, в 2017 году более 200 тысяч предпринимателей вынуждены были закрыться по ряду причин, в том числе ввиду спада в сфере услуг и торговли, но, видимо, также и ввиду роста административной нагрузки, в том числе 52 000 в Душанбе и 69 000 в Худжанде.

…На фоне сокращения собираемости доходов и сокращения расходов бюджета необоснованной видится участившаяся практика налоговых и прочих освобождений, принимаемых парламентом по представлению правительства. Мало того, что критерии для принятия освобождений и льгот непонятны и четко не прописаны, тревожит факт того, что, по оценкам экспертов, освобождения и льготы в сумме оцениваются в размере до 50 процентов, т.е. половины, реальных налоговых поступлений за последние годы. Отсутствие четкого обоснования и экономической оценки налоговых освобождений наводит на мысль, что такого рода критерии до конца не проработаны. В любом случае проблема эта крайне серьезная и требует пристального внимания, так как бюджет государства потенциально лишается огромных ресурсов.

Резкий рост внешнего долга произошел из-за Рогуна

В уходящем году намного улучшилась ситуация с внешнеэкономическими показателями и платежным балансом, при котором дефицит бюджета в размере 5% в прошлом году превратился в профицит в 1,2%.

Импорт по итогам 9 месяцев ожидаемо сократился на примерно 18 процентов на фоне спада спроса. Экспорт же, причем нетрадиционный, наоборот, вырос аж на 60%, в основном экспорт минералов, электроэнергии и текстиля, что, конечно же, не может не радовать. При этом экспорт алюминия и хлопка продолжил снижаться ввиду спада производства и низких цен на мировых рынках, что, видимо, уже надолго. В этой связи следует, видимо, усилить работу по диверсификации и расширению экспортного потенциала, в том числе не только сырья, традиционных ресурсов - хлопка и алюминия, трудовых ресурсов, но и других видов конечной продукции, конкурентной на региональных и мировых рынках (например, продукция пищепереработки, сухофруктов, прочей продукции аграрного сектора). Последнее же будет сделать очень сложно, если ситуация с поддержкой частного сектора в стране не изменится в лучшую сторону.

В текущем году (по итогам конца третьего квартала), согласно данным Центробанка РФ, объем денежных переводов в РТ составил почти 1,7 млрд долларов, что на 231 млн, или на 16 процентов, больше, чем в прошлом году.

Тревожит факт, что резко вырос уровень внешнего долга, с 32 процентов к ВВП на конец прошлого года до уровня более 50% на конец сентября, по данным, озвученным Минфином страны, что, по классификации МВФ и ВБ, вернуло страну в категорию стран с высоким уровнем долгового риска.

Новые кредиты, выделенные на инфраструктурные и представительские проекты со стороны КНР, а также выпуск евробондов на строительство первой очереди Рогунской ГЭС, привели к резкому росту внешнего долга страны. Проект по привлечению еврооблигаций, безусловно, создал интересный прецедент, при котором суверенный Таджикистан вначале получил инвестиционный рейтинг от компаний с мировым именем, а затем также впервые вышел на рынок еврооблигаций и смог привлечь интерес инвесторов на общую сумму около 4,5 миллиарда долларов. Это позволило снизить процентную ставку с 9 до 8,25 процента (что редко случается для стран с аналогичным уровнем инвестиционного рейтинга) по выпущенным евробондам на сумму 500 млн долларов.

В текущем году (по итогам конца третьего квартала), согласно данным Центробанка РФ, объем денежных переводов в РТ составил почти 1,7 млрд долларов.

Но нужно все-таки рационально оценивать риски и стоимость привлечения ресурсов через выпуск евробондов, как в принципе краткосрочного и более дорогого инструмента для обслуживания. Также не стоит забывать примеры того, как целый ряд стран Африки и Латинской Америки попали в порочный круг банкротства и дефолта после того, как не смогли вовремя обслуживать частные облигации, держатели которых в отличие от государств и международных официальных структур, как правило, неохотно идут на реструктуризацию и заинтересованы сугубо в личной прибыли. Именно поэтому крайне важно, чтобы ресурсы, привлеченные Таджикистаном от выпуска евробондов, были эффективно использованы на благородное дело и крайне важный для страны проект и, самое главное, окупили себя и были вовремя выплачены.

Инвестиции идут, но мало и не всем

Говоря о внутреннем долге, нельзя не указать на пока все еще серьезную неразрешенную проблему задолженности госпредприятий и госунитарных компаний, общий объем обязательств которых достигает, по некоторым оценкам, от 8 до 10% ВВП. Управление многими предприятиями остается неэффективным, устаревшим, а долги продолжают расти, налагая бремя на бюджет страны.

Хотя и не так быстро, как хотелось бы, но понемногу растет уровень привлеченных в страну инвестиций. Согласно озвученным Госкоминвестом данным, на начало года (более последние данные пока отсутствуют) общая сумма накопленных иностранных инвестиций составила 3,2 млрд долларов США, из которых 1/3, или немного более, чем 1 млрд долларов, пришлась на долю КНР. В первой половине текущего года привлеченные инвестиции составили более 400 млн долларов, и они были направлены в основном в такие сектора, как горнорудная промышленность, производство цемента, текстильная промышленность. Все же в отношении к ВВП уровень инвестиций все еще намного ниже, чем у соседей (порядка 10% к ВВП), и крупная часть последних фактически классифицируется как госинвестиции.

Хотелось бы, чтобы в страну привлекались преимущественно частные инвестиции из различных стран, а объектами инвестиций становились не единичные крупные предприятия и проекты, а весь спектр малых и средних предприятий во всех секторах экономики и регионах страны. Для этого не нужно изобретать велосипед, а следует лишь изучить и грамотно применять опыт соседей. Нужно усилить работу в части внутреннего контроля и недопущения фактов незаконного и коррупционного давления, по правовой защите инвестора, в части страхования, доступа к кредитам и финансам, упрощения доступа в страну посредством авиалиний, дешевого интернета, международных почтовых служб – во всех тех сферах, где, к сожалению, ситуация с каждым годом либо не меняется, либо становится хуже.

"Неразрешенная ситуация с проблемными банками опасна"

Перейдем к финансовому сектору. К сожалению, ситуация с проблемными банками, попавшими под временное управление Нацбанка в прошлом году из-за проблем с ликвидностью и просроченными кредитами, в текущем году практически не улучшилась. Несмотря на гарантии руководства страны и Нацбанка, большинство вкладчиков так и не получили свои депозиты, а финансовое состояние проблемных банков, выведенных из временного управления, практически не улучшилось. Несмотря на запросы депутатов парламента, ни председатель Нацбанка, ни министр финансов в течение года так и не смогли внятно объяснить народу, каким образом и почему ресурсы налогоплательщиков и государства в размере 4 млрд сомони, или 6,1 процента ВВП, в очередной раз направленные на спасение частных коммерческих банков, в руководство которых вернулись те же самые некомпетентные руководители, которые привели их на грань банкротства, были потрачены и когда вкладчикам стоит ожидать возврата своих же депозитов. Согласно оценке международных институтов, данные банки так и остались операционно неплатежеспособными, а уровень плохих невозвратных кредитов так и остается порядка 50 процентов.

Ситуация, при которой в любой цивилизованной стране вкладчики просто затаскали бы банкиров по судам и обязали государство вернуть им депозиты в соответствии с гарантиями и законами о страховании депозитов, в Таджикистане никак не разрешается. Совершенно отчаявшиеся вкладчики проблемных банков вынуждены в течение всего года выстаивать длинные очереди, подвергаться унижениям и оскорблениям, угрожать самосожжением, и на все это беззаконие реакция властей практически нулевая.

Если уж правительство отказалось от услуг международных организаций, было бы более честно и ответственно провести процедуру банкротства данных банков, как это сделали с более мелкими «Фононбанком» и «Таджпромбанком», и вернуть депозиты вкладчиков за счет продажи активов, либо за счет государства, либо Нацбанка, как гаранта данных вкладов.

Опасно и то, что неразрешенная ситуация с проблемными банками не только угрожает социальной стабильности и вкладчикам, но и фактически тянет вниз всю банковскую систему страны, так как заставляет Нацбанк продолжать политику ужесточения монетарной политики, что в принципе плохо для роста экономики. Уровень кредитов и депозитов в текущем году упал на порядка 13-14 процентов в долларовом выражении, а многие банкиры относительно благополучных банков жалуются, что их свободные ресурсы связаны в связи с выросшими требованиями и нормами в части резервирования средств со стороны Нацбанка.

…Ситуация на рынке труда в уходящем году оставалась достаточно сложной, особенно на фоне сокращения объемов и потоков трудовой миграции и все еще недостаточных темпов создания рабочих мест в экономике и частном секторе. В то время как официальная безработица так и остается на уровне 2,3 процента, Международная организация труда оценивает ее в 10,8 процента. Минтруда, занятости и миграции озвучивает цифры о создании порядка 40 000 рабочих мест, в то время как, учитывая демографию страны, ежегодно на рынок труда выходят более чем 120 000, как правило, низкоквалифицированных молодых людей, которые без работы становятся либо привлекательным ресурсом для пропаганды экстремистских идей, либо выезжают в трудовую миграцию в Россию, которая, кстати, последовательно ужесточает политику привлечения мигрантов в последние годы.

А значит, нужно усиливать работу по созданию рабочих мест на местах, в стране, в сельской местности и городах, улучшать системы профессионального обучения современным навыкам и языкам, чтобы мигранты могли ехать не только в Россию. Нужно поддерживать инициативы частного сектора в плане развития и стимулов через снижение административного бремени и упрощение практики налогообложения, чтобы потенциальные мигранты либо не уезжали вообще, либо были заинтересованы в инвестировании своих заработанных денег в сбережения или малый бизнес у себя на родине.