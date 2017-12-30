Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Об этом ТАСС сообщила глава компании-экипировщика ZASPORT Анастасия Задорина.

"22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть - отшита заново", - сказала Задорина.

Исполком МОК 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

С связи с этим МОК выдвинул ряд требований к форме и аксессуарам российских спортсменов на Играх-2018. Список состоит из 13 пунктов, в соответствии с ним форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

ZASPORT является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России. Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

