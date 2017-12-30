Численность населения планеты достигнет 1 января 2018 года 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом выступили 28 декабря специалисты Бюро переписи США, сообщает ТАСС.

Они отмечают в распространенном заявлении, что "по сравнению с 1 января текущего года жителей Земли станет на 78,5 млн человек больше". Прирост составит 1,07%.

12:24 15 октябр, 2016

Численность населения Таджикистана через три года перевалит за 10 млн.

Ожидается, что "в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека".

Ранее Бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.

В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году - 1,6 млрд человек. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году.

В США 1 января численность населения составит 326,97 млн человек. Это на 2,3 млн больше, чем 1 января уходящего года.