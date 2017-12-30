Бюджет Хатлонской области на 2018 года вырос по сравнению с бюджетом 2017 года на 4%.

Бюджет Хатлонской области, который одобрен областным Маджлисом народных депутатов на 2018 год, составляет 1 млрд 473,3 миллиона сомони, что по сравнению с бюджетом 2017 года больше на 51,5 млн сомони (4%).

Целевые средства из республиканского бюджета в бюджете Хатлонской области составляют 461 млн сомони. Это по сравнению с прошлым годом меньше на 67 млн сомони, сообщил источник в главном финансовом управлении Хатлонской области.

По его словам, основная часть бюджета направлена на системы образования и здравоохранения.

«Средства, направленные в систему образования, составляют 878 млн сомони, что на 30,5 млн сомони больше прошлого года, а на систему здравоохранения предусмотрено 373 млн сомони, что больше 2017 года на 11 млн сомони», - сообщил источник.

По его словам, для развития системы культуры и спорта в бюджете 2018 года предусмотрено 37 млн сомони – на 5 млн сомони больше по сравнению с 2017 годом.

Источник также добавил, что доходная часть бюджета области составляет 1 млрд 005 млн сомони, что больше 2017 года на 13,3 процента.