Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провел последнее в этом году заседание правительства республики, на котором был принят план работы правительства Таджикистана на первое полугодие 2018 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, был заслушан отчет министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна о мерах, принимаемых по выполнению норм закона «О Госбюджете Таджикистана на 2018 год».

На заседании одобрены проекты ряда поправок в законы Таджикистана «О лекарствах и фармацевтической деятельности», «О содействии в занятости населения» и в Уголовный кодекс республики, на заседании также одобрен законопроект «О пастбищах»: все они направлены для рассмотрения в парламент страны.

Правительство поддержало образование новых четырех государственных структур, в частности Комитета по продовольственной безопасности при правительстве страны. Он будет образован на базе Госслужбы по ветеринарному контролю, Госслужбы по фитосанитарному контролю, Госслужбы по племеневодству и Госинспекции по семеноводству.

Кроме того на базе соответствующих структур Минтранса будет образовано Агентство по гражданской авиации Таджикистана.

На базе соответствующих структур Минздрава и социальной защиты будет образована Государственная служба по контролю за здравоохранением и социальной защите, а на базе соответствующих подразделений Комитета по телевидению и радио при правительстве республики будет создано Госучреждение «Таджиккино».

Пресс-служба президента РТ 1 /6

Эмомали Рахмон подчеркнул, что основными целями создания новых госструктур является защита здоровья населения, внутреннего рынка от некачественной продукции.

Президент поручил членам правительства, руководителям республиканских структур подготовить план мероприятий для реализации установок, исходящих от послания главы государства парламенту страны 22 декабря.