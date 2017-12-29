Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году».

Согласно подписанному указу, в 2018 году законодательно устанавливаются дополнительные нерабочие дни, приуроченные государственным праздникам - Новый год, Навруз и День независимости, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

В результате установление дополнительных нерабочих дней и переноса отдельных выходных дней продолжительность непрерывного отдыха в праздничные дни в 2018 году составит:

на Новый год – 5 календарных дней (30 и 31 декабря 2017 года – выходные дни по календарю, 1 января 2018 года – праздничный нерабочий день, 2 января 2018 года – дополнительный нерабочий день, 3 января 2018 года – перенесенный выходной день с 6 января);

на праздник Навруз – 5 календарных дней (18 марта – выходной день по календарю, 19 марта – перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта – дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года – праздничный нерабочий день, 22 марта – перенесенный выходной день с 24 марта);

на День независимости – 5 календарных дней (31 августа 2018 года – дополнительный нерабочий день, 1 сентября 2018 года – праздничный нерабочий день, 2 сентября – выходной день по календарю, 3 сентября – перенесенный выходной день с субботы 8 сентября, 4 сентября – перенесенный выходной день с субботы 15 сентября).

Установление дополнительных нерабочих дней, приуроченных к праздникам Новый год, Навруз и День независимости, предусматривается за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня.