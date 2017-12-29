Управление государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана сообщает, что центр Душанбе в новогоднюю ночь для движения автотранспорта закроется на восемь часов, сообщает официальный сайт МВД республики.

В связи с проведением новогодних мероприятий на центральной площади города - «Дусти», движение автотранспорта в центре города будет запрещено 31 декабря с 16 часов до 24 часов.

Тем самым, УГАИ МВД Таджикистана вносит уточнение в ранее распространенное сообщение пресс-центра столичной мэрии о том, что 31 декабря с 19.30 по 22.00 движение транспортных средств по проспекту Рудаки будет ограничено, а ближе к месту проведения новогоднего мероприятии - площади «Дусти» - движение будет закрыто.

31 декабря на главной площади Душанбе c 20 до 22 часов вечера состоится новогодняя шоу-программа с участием звезд таджикской эстрады.