Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в мероприятии в честь Дня работников национальной безопасности, отмечаемого ежегодно 28 декабря, встретился с руководителями и должностными лицами ряда структурных подразделений Государственного комитета национальной безопасности республики.

Эмомали Рахмон выразил благодарность сотрудникам этой силовой структуры страны, верным сынам Родины и защитникам территориальной целостности страны за достойное исполнение обязанностей, упомянув об их роли в обеспечении мира и стабильности, защиты ценностей независимости, обеспечения национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства, выразив озабоченность за сложившиеся сложные и трудные условия современного мира, эскалации террористических актов в большинстве стран мира, подчеркнул, что от каждого военнослужащего требуется высокая профессиональная квалификация, бдительность и верность государству и нации.

В ходе анализа деятельности этой структуры за годы независимости, наравне с достижениями, президент упомянул о ряде недостатков, в том числе о фактах незаконного оборота наркотиков, отсутствия дисциплины среди воинских частей пограничной охраны и нарушения при защите государственной границы и потребовал от руководства Комитета исправить недостатки в определенные сроки.

События последних нескольких месяцев на государственной границе с соседним Афганистаном показали, что в этом направлении необходимо укрепление дисциплины пограничных войск. Упоминая об условиях службы, учений и проведения ряда учебных мероприятий Эмомали Рахмон отметил, что за один последний год были построены и введены в эксплуатацию десятки пограничных пунктов, учебных заведений и обеспечены условия для проживания и отдыха. Год от года улучшается обеспечение оружием и боевым снаряжением и ряды этой структуры полностью комплектуются из числа профессиональных офицеров.

По мнению президента, одной из наиболее важных проблем, стоящих перед органом национальной безопасности, является предотвращение вступления неосведомленной молодежи в террористические группировки и экстремистские движения.

Эмомали Рахмон поручил руководству Государственного комитета национальной безопасности предпринять все практические шаги для возвращения таких людей и обеспечения их постоянными рабочими местами; в контексте роста террористических актов, происходящих ежедневно в различных уголках мира, усилить методы и способы борьбы с этими беспрецедентными явлениями.

Указами Президента Республики Таджикистан первый заместитель председателя Государственного Комитета национальной безопасности Maнсурджон Умаров был награжден — очередным воинским званием генерал-лейтенанта, заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Нусратулло Мирзоев — очередным воинским званием генерал-майора и начальник управления Государственного комитета национальной безопасности в Хатлонской области Шомуддин Шарипов — очередным воинским званием генерал-майора.