Кино в нашем регионе своеобразное, нередко – авторское, которое так любят на различных фестивалях. Впрочем, в этом году в наших странах сняли вполне себе кассовые фильмы, которые снискали успех у массового зрителя.

В международный день кино, который отмечается сегодня - 28 декабря, «Открытая Азия онлайн» вспоминает центральноазиатские фильмы этого года, которые нужно посмотреть.

КАЗАХСТАН: ФИЛЬМ «АРМАН. КОГДА АНГЕЛЫ СПЯТ»

В Казахстане киносенсацией и феноменом 2017 года стал выход на экраны социальной драмы «Арман. Когда ангелы спят». Казалось бы, не самый культовый жанр, но в этой картине сплелось столько всего, что она не могла не превратиться в событие.

Первое, что привлекло к фильму внимание, – он снят Кайратом Нуртасом. Тут нужно пояснить, кто такой Кайрат Нуртас. Это певец. Пожалуй, самый популярный и коммерчески успешный в республике. Исполняет песни на казахском. Один из немногих эстрадных исполнителей, который собирает полные залы. Несколько лет подряд возглавляет рейтинги самой востребованной местной звезды. Фильм «Арман. Когда ангелы спят» совсем не дебют Кайрата; в 2013-м году состоялась премьера его биографической картины «Сожаление». И хотя она преподносилась как мелодрама, всё в ней было, что называется «дорого-богато». Этот фильм рассказывал о жизненном и творческом пути 23-летнего артиста, о трудностях, которые ему пришлось преодолеть, о том, как он делал себя сам и как работает сейчас.

Кайрат Нуртас в роли футболиста Курмана, кадр из фильма «Когда ангелы спят»

К слову, все играли сами себя – в той картине снялся певец и его родственники. За первый уик-энд «Сожаление» собрало $232,2 тысяч, а всего – за семь недель проката – $628,7. Отличный результат для казахстанского рынка. Правда, критики и зрители не из числа фанатов Нуртаса его кинопотуги высмеяли – отметив, что никакой художественности в них не было, а было только хвастовство.

Поэтому после анонса «Когда ангелы спят» всем тем более хотелось посмотреть, «что там ещё снял Нуртас». Ставил этот фильм и, кстати, писал сценарий довольно известный в стране режиссёр – Рашид Сулейменов. Кстати, в этот раз певец тоже снимался сам – в роли футболиста Курмана, возлюбленного главной героини Арман. И этот образ, по мнению многих, стал разрывом шаблона: никаких привычных для Кайрата Нуртаса пафоса и нарочитости. Он играл простого парня.

Благодаря картине «Когда ангелы спят» страна узнала супругу Нуртаса, которую долгое время не было видно в публичном пространстве. Это Жулдыз Айдарбекова, красавица и актриса – окончила Академию искусств имени Жургенова. Правда, потом полностью посвятила себя семье. И вот в новом фильме мужа она сыграла главную роль – и какую! – сильной женщины Арман, способной противостоять злу и защитить себя. Причём, по мнению знатоков, сыграла очень неплохо.

Жена Кайрата Нуртаса в главной роли. Кадр из фильма «Когда ангелы спят»

«Редкий случай, когда понятия «хорошая актриса» и «жена продюсера» не являются антонимами», – написал в своей рецензии обычно беспощадный критик Карим Кадырбаев.

Зрители увидели остросоциальное кино о пороках казахстанского общества. О вседозволенности и безнаказанности золотой молодёжи, о кумовстве, коррумпированности госорганов, предвзятости судей, беззащитности простых людей, бесправности женщин, о том, как взрослые врут детям – учат их одним правилам, а живут по другим.

Сюжет таков. Арман работает учительницей в школе и собирается замуж за футболиста Курмана. Действие начинает стремительно развиваться после того, как пара идёт в ресторан. Рядом с ними – за соседним столиком – отдыхает группа парней, которых принято называть мажорами. В какой-то момент между ними и Курманом происходит ссора. После неё представители золотой молодёжи хватают Арман, запихивают её в дорогую машину, увозят в роскошный особняк и там по очереди насилуют. Курман пытается спасти невесту, но полиция не на стороне жертв, и он сам оказывается за решёткой. Учительница хочет добиться справедливости, но насильники из касты неприкасаемых, чувства вины не испытывают и считают широким жестом дать жертве денег. Арман их не берёт и решает наказать обидчиков сама.

Обычно казахстанские критики не скупятся на негативные оценки. И, надо сказать, вполне справедливо. А этот фильм приняли неожиданно благосклонно. Конечно, у них были замечания и к названию – размытому, на их взгляд, – и к некоторым образам, и к художественности. Но всё это, по их мнению, компенсирует сама тема.

«Центральные персонажи «Когда ангелы спят» делают как раз то, чего не хватало отечественному зрителю долгое время – они разделяют его боль и страхи», - отмечали критики.

Конечно, можно попенять картине на то, что публицистичность в ней перевешивает художественные достоинства, а уровень осмысления реальности не слишком глубок. Но любопытно уже то, что такие фильмы в принципе начали появляться и выходить в прокат», – пишет публицист Толеген Байтукенов.

То, что зрителю это кино понравилось, подтверждают цифры. Через месяц после премьеры в пресс-службе компании-кинопрокатчика Sulpak рассказали, что картина стала одним из рекордсменов по сборам в Казахстане в жанре «драма». Точных цифр они при этом не назвали, однако источники Informburo.kz на правах анонимности сообщили, что «Ангелы» собрали $900 тысяч.

ТАДЖИКИСТАН: ФИЛЬМ «НЕПОБЕЖДЕННЫЙ»

Таджикистан в этом году бурно обсуждал фильм «Unfallen» («Непобежденный») Джайхуна-Джеймса Насими, он же сыграл и главную роль в картине.

Фильм рассказывает об истории двух братьев-близнецов - Рустама и Сухроба, которых разлучили еще детьми во время гражданской войны в стране. Но позже они встречаются на новой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки «Талибан». Премьера прошла в июне этого года в Лос-Анджелесе.

Исполнительным продюсером является Сироджиддин Мирзоев, который помог с финансированием. Сам фильм сняли американские режиссеры Джош Ходжинс и Данте. В фильме играют такие знаменитые актеры, как Майкл Мэдсен и Джеймс Хонг, в массовках «Unfallen» также снимались граждане Таджикистана, живущие в Америке.

«Премьера фильма прошла на «ура», как говорится. Все зрители и гости стоя аплодировали после просмотра, но были те, кто критиковал, - рассказывает Насими. - У фильма был достаточно маленький бюджет по стандартам Голливуда ($200 тыс.), но смотрится по своему качеству он раз в 10 дороже вложенных денег. Пока по реакции зрителей у нас очень даже хороший рейтинг, людям нравится этот фильм, многие из них так и сказали, что фильм этот необычный и очень интригующий от начала до конца. В истории Голливуда много примеров, когда с очень маленьким бюджетом фильмы достигали колоссальных успехов».

- Я так взволнован и счастлив, и эти чувства возведены до сюрреалистических масштабов, ведь я так долго об этом мечтал. Но очень важно быть приземленным и не забывать, что все пришедшие сегодня люди вносят свой вклад в мое счастье, и я это ценю, - сказал в Душанбе автор кино.

Премьера фильма в Душанбе состоялась в октябре

Джайхун отметил, что премьера ленты «Непобежденный» в Душанбе стала более волнительным событием в жизни сценариста и актера, нежели премьера картины в Лос-Анджелесе.

- Джайхун - очень талантливый, перспективный молодой человек, и я надеюсь, у нас сложится продуктивный творческий тандем, - говорит актриса театра им. Маяковского Манзура Закирова. - Мы рады, что наш соотечественник достиг таких высот и признания не только в ближнем зарубежье, но и в мире.

- Лента «Непобежденный» - это прорыв и, в первую очередь, прорыв для кинорежиссера, потому что снять такую картину с сравнительно небольшим бюджетом – победа и отличный стимул для отечественных кинорежиссеров, работающих в Таджикистане. На примере Джайхуна мы увидели, что работать можно и нужно, и я разделяю победу нашего «непобежденного» молодого соотечественника, - подчеркнул режиссер Искандар Усмонов.

КЫРГЫЗСТАН: ФИЛЬМ «САЯКБАЙ»

Пожалуй, наиболее обсуждаемым фильмом этого года в Кыргызстане стал продюсерский проект Саматбека Ибраева и режиссерская работа Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай». Он был поставлен на киностудии «Телегей Компани» и студии Эрнеста Абдыжапарова SEA. Мировая премьера состоялась на международном монреальском кинофестивале 31 августа, картина получила награду «Золотой зенит» в номинации «Лучший инновационный фильм».

Сюжет: в 1957 году еще никому не известный Чингиз Торекулович Айтматов, будучи студентом литературного института в Москве, приезжает на каникулы к великому сказителю эпоса «Манас» Саякбаю Каралаеву, чтобы понять, что собой представляет это грандиозное сказание. Несколько дней общения с постаревшим манасчи не только погружают будущего писателя в реальный мир национального героя Манаса и в духовную культуру кыргызского народа, но и помогают обрести покровителей его творчества, которые отныне будут сопровождать его на пути к всемирной славе.

Критики отмечают: культурная и историческая ценность фильма заключается в том, что авторы ленты рассказали о встрече двух ключевых фигур кыргызской культуры — манасчи Саякбае Каралаеве и писателе Чингизе Айтматове. Если бы это был обычный нарративный рассказ, то это было бы тоже интересно, но авторы пошли дальше: они в форму повествования об их встрече добавили магию - перемещения в пространстве-времени великого эпоса «Манас».

Фото: Кадр из фильма «Саякбай»

Самое начало картины — потрясающе красивый план: домик, стоящий на берегу Иссык-Куля; женщина, развешивающая постиранное белье; и Саякбай, которому уже за 60, подходит к жене и торопит ее накрывать стол, потому что к ним едет большой гость. То есть он не был заранее оповещен, они не ждут приглашенного гостя, Саякбай чувствует (или, возможно, ему приснился сон), что едет гость. Поэтому, когда из машины выходит молодой человек, он разочарованно говорит: «А я думал, к нам едет большой гость». На самом деле, это и есть «большой гость», потому что к Саякбаю приехал молодой Чингиз Айтматов, но к тому времени он еще никому не был известен. Магия, чудо здесь в предвидении, в чувствовании, в открытости к контакту с будущим.

Кстати, в роли Чингиза Айтматова снялся сын писателя, художник Эльдар Айтматов. Это его первая работа в художественном фильме.

«Действительно, я снимался впервые в художественном фильме. Причем сразу сыграть отца. Поскольку я поздний ребенок в семье, я мало знаю о молодых годах Чингиза Айтматова. И так получилось, что сыграл самого себя – молодого художника, творческого человека, который хочет воочию увидеть и услышать великого сказителя «Манаса» Саякбая Каралаева, которого отец назвал Гомером ХХ века», - рассказал Айтматов в интервью Радио «Аззатык».

Фото: Кадр из фильма «Саякбай»

Кстати, фильм «Саякбай» вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус». Всего в списке кинопремии - 73 фильма из 52 стран мира. Победители будут объявлены 7 января следующего года. Тайна трилогии «Манас», о которой повествует картина, является ярким примером поэтического искусства кыргызского народа и имеет большое историческое значение. Литературный памятник внесен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Кроме того, он включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объёмный эпос в мире.

УЗБЕКИСТАН: ФИЛЬМ «ПАПА ЗАБОЛЕЛ»

В Узбекистане в этом году много шума наделала картина «Папа заболел». Фильм снял один из самых кассовых режиссеров страны Зульфикар Мусаков, премьера состоялась в Ташкенте в январе этого года. Главная тема картины – противодействие религиозному экстремизму, и сам режиссер проводит в нем параллель с судьбой студентки Варвары Карауловой.

Картина держит зрителя в полном напряжении с первых и до последних минут, драматические сцены сменяются трагическими, но есть место и настоящей комедии. Успех фильма объясняется не только сложным и оригинальным сюжетом, но и самой проблематикой картины, которая подняла множество насущных вопросов современной жизни.

Главная героиня фильма - многодетная мать, у которой заболел муж. Женщине приходится нелегко, но она не опускает руки. Вместе со старшим сыном она борется за здоровье супруга. Эту роль блестяще сыграла Феруза Саидова, которая сумела реалистично передать характер простой сельской женщины. Полная противоположность главной героине - Покиза, которую сыграла Юлдуз Ражабова.

Покиза встала на путь терроризма. Каждое произнесенное ею слово, с одной стороны, вызывает отвращение, с другой — страх. На руках Покизы кровь многих людей, при этом она так и не испытала великого счастья материнства.

Развязка картины трагична. В попытке спасти жену муж Покизы погибает, а она из-за преступных деяний проведет остаток жизни за решеткой. Но, тем не менее, фильм завершается на очень убедительной ноте: много дней молчавший больной муж главной героини вдруг заговорил на больничной койке. В последнем кадре слышится ее невероятный крик радости.

Фото: Кадр из фильма «Папа заболел»

По словам Зульфикара Мусакова, сценарий фильма был написан им задолго до того, как проблема экстремизма и терроризма приобрела столь актуальный характер для человечества, и предчувствие его не обмануло.

«Это мое личное отношение к этой важнейшей теме современной жизни. А вообще, я хотел сделать фильм о тех людях, которых я люблю, и тех, кого ненавижу, про наш любимый город, про людей, которые в нем живут, наших современниках. Самое неприятное, что в такую ситуацию, в какую попадают главные герои картины, может попасть любой из нас. Для меня здесь главное - наше будущее, спокойная жизнь наших людей», - сказал режиссер в интервью журналистам.