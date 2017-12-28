АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- В Таджикском Академическом театре оперы и балета им. Садридина Айни состоится балет П.И.Чайковский «Щелкунчик». Начало в 15:00.

- В Таджикской государственной филармонии состоится конкурс «Песня года».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ДЕКАБРЯ

1939 – Первые выборы в местные Совета Таджикистана по новой Конституции.

1954 – Государственному театру оперы и балета Таджикистана присвоено имя основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.

1960 – Из Москвы в Сталинабад прибыл первый пассажирский железнодорожный экспресс.

1973 – Образована Кулябская область.

2009 – Президент РТ подписал Указ «О защите прав акционеров ОАО «Рогунская ГЭС».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ДЕКАБРЯ

1921-1990 – родился композитор и дирижер Усман Мадьяров.

1946 – родился журналист Бобочон Атобеков

1947 – родился поэт Юсуфджон Ахмадзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -2+3

По Хатлонской области - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 21-26 мороза (в районе Булункуля до 39-41 мороза), днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения - Ясная погода, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 0-2 мороза.