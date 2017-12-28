Вспоминаем главные события в мире

В январе 2017 года новоизбранный президент США Дональд Трамп вступил в должность нового главы США и стал полноправным хозяином Белого дома. Инаугурация нового президента США состоялась 20 января 2017 года. На фоне этого события в течение следующих нескольких месяцев в более чем 150 городах Америки прошли массовые акции протеста и митинги. Многие американцы не смогли смириться с поражением Хиллари Клинтон на выборах и с новой госполитикой. В этом же году, 7 июля в Гамбурге во время 12-го саммита «большой двадцатки», состоялась первая личная встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина. Позже Трамп назвал встречу «грандиозной».

2 марта на видеохостинге YouTube был опубликован документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». Авторы расследования утверждали, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Все это благодаря участию в многомиллиардной коррупционной схеме и получению взяток. Также упоминался однокурсник премьер-министра Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект». Утверждается, что Елисеев получил от бизнесмена Алишера Усманова по договору пожертвования «взятку» — земельный участок (в 4 га) с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. Миллионы россиян посмотрели фильм, и 26 марта примерно в ста городах России прошли митинги против коррупции. В результате полицейские задержали около 500 человек, в том числе оппозиционера Навального. 31 мая решением Люблинского суда Москвы создателей фильма обязали удалить ролик, а также другие публикации, порочащие честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» Санкт-Петербурга террорист-смертник подорвал самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими элементами. В результате атаки погибли 16 человек, в том числе и сам исполнитель теракта – им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Еще 87 людей из 14 регионов РФ и трех зарубежных стран (Белоруссии, Латвии и Узбекистана) получили ранения и травмы.

7 мая лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав более 66% голосов избирателей. Ближайшая соперница Макрона — лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набрала почти 34% голосов.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 24 мая победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям. На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов, сообщает Mashable. Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как «дергай и тащи». Такое рукопожатие может являться «демонстрацией силы», полагают журналисты.

Иракский премьер Хайдер аль-Абади 9 июля 2017 года объявил об освобождении Мосула от террористической группировки ИГИЛ. Бои за один из стратегически важных городов, захваченных исламскими боевиками в июне 2014го года, шли больше полугода. Боевики ИГИЛ захватили Мосул больше трёх лет назад. После этого исламисты взяли под контроль большую часть территории Ирака и Сирии, а лидер ИГИЛ аль-Багдади провозгласил халифат. Около миллиона людей бежали из Мосула. Многие районы города с тех пор превратились в руины, отмечают западные СМИ. Мосул на долгое время стал неофициальной столицей ИГИЛ в Ираке. Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года. Ожесточённые уличные бои в городе надолго затянулись. По оценкам иракских властей, восстановление Мосула займёт не менее пяти лет и на это будут потрачены миллиарды долларов.

Ситуация в штате Ракхайн Мьянмы, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась в конце августа 2017 года после нападения боевиков на опорные пункты милиции страны. По последним данным, в столкновениях погибли 414 человек, не менее 600 000 граждан бежали в соседний Бангладеш.

3 сентября КНДР был произведен взрыв водородной бомбы мощностью от 50 до 120 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 8 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Следствием испытаний стали подземные толчки в разных уголках мира — Америке, Китае, России (зафиксированы на острове Сахалин), Японии, магнитудой 5,7-6,4.

1 октября в Лас-Вегасе у казино Mandalay Bay 64-летний американец Стивен Пэддок устроил стрельбу. Огонь был открыт также по посетителям фестиваля кантри-музыки, который проходил неподалёку. Число жертв и пострадавших от стрельбы в американском Лас-Вегасе в общей сложности достигло 586 человек. Погибли не менее 59 человек, еще 527 пострадали. Эта трагедия стала самым массовым убийством в истории Соединенных Штатов. В ходе полицейского штурма нападавший застрелился. Позже в его номере в отеле были обнаружены 23 единицы огнестрельного оружия, а в доме злоумышленника – еще 18 единиц.

Выход в октябре фильма Алексея Учителя «Матильда», который рассказывает историю о легендарной любви между последним русским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской и также якобы «раскрывает тайну дома Романовых», сопровождался громким скандалом. На его фоне в стране начались поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, молитвенные стояния верующих, митинги и так далее. По мнению депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской и организации «Христианское государство — Святая Русь», «антиисторическая» кинокартина оскорбляла чувства верующих и была направлена на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царем страстотерпцем Николаем II и его семьей. Позже эксперты провели проверку и эти обвинения опровергли.

23 октября в Лондоне нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду вручили награду как лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду «Золотой мяч» Криштиану Роналду получает уже второй год подряд. Нападающий «Реала» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов (стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 13 матчах), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. На звание лучшего игрока года также претендовали аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар.

31 октября в нью-йоркском районе Манхэттен 29-летний уроженец Узбекистана Сафулло Саипов на арендованном грузовике въехал в толпу людей (экстремист проехал по велосипедной дорожке, сбив группу велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус). В результате погибли, по разным данным, восемь-девять человек, еще более 10 пострадали. Злоумышленник оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГИЛ

12 ноября на ирано-иракской границе произошло сильное землетрясения магнитудой 7,6, в результате которого погибли свыше 400 человек. Еще более 6,7 тысячи местных жителей пострадали. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

На севере Синая в Египте 24 ноября произошел кровавый теракт в мечети. 235 человек погибли при дерзкой атаке боевиков во время молитвы. Теракт произошел в провинции Северный Синай в мечети эр-Роуда. В это время там находилось большое количество прихожан – был полдень, время пятничного намаза. Как сообщают очевидцы, группа вооруженных людей прибыла в четырех внедорожниках. Боевики ворвались внутрь, и сразу начали расстреливать людей, а после привели в действие взрывное устройство. По тем, кто пытался спастись бегством, боевики также открыли огонь на поражение. Когда к мечети подъехали кареты скорой помощи, террористы стали расстреливать медиков.

Президент России Владимир Путин в начале декабря заявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии. По словам российского президента, отдельные очаги сопротивления еще могут иметь место, однако в целом "боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена". Путин заявил, что от террористов ИГИЛ освобождена практически вся территория Сирии, включая места "исторического проживания христиан". Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжает наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду. 17 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии близка к завершению. После того, как в Сирии и Ираке сильно пошатнулись позиции ИГИЛ, для них комфортным местом пребывания в 2017 году превратился Афганистан. По данным разведки США, в начале уходящего года в Афганистане воевали от 2 до 3 тыс. боевиков ИГ.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и перенесет туда американское посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве. Уже на следующий день после заявления Трампа глава правящей в секторе Газа исламистской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к началу новой интифады. «Мы должны начать интифаду перед лицом сионистского врага. Она не прекратится вплоть до освобождения Иерусалима и Западного берега», — заявил Хания в ходе своего выступления в Газе 7 декабря.

Шторм "Тембин", который на Филиппинах называют Винта, обрушился на крупный остров страны Минданао 22 декабря, в некоторых районах острова был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра во время шторма достигала 80 километров в час. Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо, где многие дома оказались погребены под кучами камней. В общей сложности от стихии пострадали 270 тысяч человек. Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на Минданао. По словам властей, число жертв стихии может еще вырасти.

События региона Центральной Азии в 2017 году

Президентские выборы в Туркмении 2017 года прошли 12 февраля. Всего центральной избирательной комиссией Туркменистана было зарегистрировано 9 кандидатов. Центризбирком объявил, что кандидат Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей (97,69 %), признан избранным президентом Туркменистана.

27 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона посетил Таджикистан. В ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, глава российского государства вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову. По итогам российско-таджикистанских переговоров подписано 6 двусторонних документов о сотрудничестве.

В средине апреля 2017 года возобновился перерванный 25 лет тому назад прямое авиасообщение Ташкент-Душанбе-Ташкент. В апреле-мае месяце 2017 года в Душанбе впервые за годы независимости двух государств состоялись Выставка промышленных товаров и Дни культуры Узбекистана в Таджикистане. В октябре 2017 года в Ташкенте прошли Дни культуры и Выставка промышленных товаров Таджикистана в Узбекистане.