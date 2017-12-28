В этом году на нашем сайте было просмотрено 70 миллионов страниц, ежедневно нас посещали более 40 тысяч уникальных пользователей. В среднем ежемесячно число визитов на сайте достигало до 2 млн, и сайт медиа-группы «Азия-Плюс» остается самым читаемым новостным порталом в Таджикистане.

С помощью Google Analytics мы решили проверить, какие материалы стали самыми читаемыми в этом году.

Первое место

Пожалуй, одной из самых популярных тем этого года был Узбекистан. Об отношениях между нашими странами, которые в этом году намного улучшились, говорили по всему Таджикистану. Наша статистика этот факт подтверждает: самым просматриваемым материалом на нашем сайте в этом году стал репортаж с выставки узбекских товаров, которая прошла в Душанбе в апреле этого года. Материал назывался «Узбекский сюрприз» и его просмотрели свыше 112 тысяч посетителей.

Фото: Азия-Плюс

Второе место

На втором месте по просмотрам оказалась печальная новость о том, что у известной таджикской исполнительницы Сураё Касымовой скончался единственный сын. Это произошло в апреле 2017 года, 16-летний сын певицы – Эмомали скончался после продолжительной болезни. Как сообщили таджикские СМИ, у парня был лейкоз: молодой человек страдал от рака крови несколько лет. Этот текст просмотрели более 101 тысячи посетителей.

Фото: Радио Озоди

Третье место

Новость о назначении Рустама Эмомали мэром столицы стала третьей по просмотрам на нашем сайте. На этом посту Р. Эмомали сменил 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, который бессменно руководил городом на протяжении последних 19 лет.

Сначала по городу поползли слухи об этом назначении, и нам пришлось их серьезно проверять, когда мы получили официальное подтверждение, то выпустили новость. Она собрала свыше 78 тысяч просмотров.

Фото: Азия-Плюс

Четвертое место

Если бы в Таджикистане выбирали главное слово года, как это сделали в России, то бесспорно, в этот рейтинг вошло бы слово «танзим». В августе президент Эмомали Рахмон представил на рассмотрение в парламент страны поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», согласно которым таджикские свадьбы стали еще скромнее, на поминках и похоронах запретили готовить еду, и появилась еще куча ограничений. Эту новость народ читал с большим интересом, всего ее просмотрели более 59 тысяч.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Пятое место

Еще одна популярная апрельская новость и не шутка – это сообщение о задержании высокопоставленных чиновников из Агентства по борьбе с коррупцией, среди которых оказался и начальник следственного управления Фируз Холмуродзода. Это задержание было проведено в ходе совместной операции таджикских спецслужб, когда сотрудников задержали, Агентство от них сразу «открестилось», заявив, что они давно уволены. Эту новость просмотрели на нашем сайте почти 58 тысяч посетителей.

Фото: Радио Озоди

Шестое место

В апреле в Душанбе произошел скандал, связанный с разгоном образовательной выставки. Тогда на своей странице в ФБ Манзура Джураева, руководитель компании «Мультикид» - организатор выставки сообщила, что на проведение мероприятия были получены все разрешительные документы, но ее запретили проводить, милиционеры разогнали детей и родителей, видео и фотоматериалы уничтожили. Сообщение об этом инциденте просмотрели на нашем сайте почти 53 тысячи человек.

Фото: Манзура Джураева

Седьмое место

Узбекская тема началась в нашей стране еще задолго до августовской выставки. Так, в начале года мы активно освещали возобновление авиарейса Душанбе-Ташкент-Душанбе, и самым интересным для наших посетителей стал материал о том, что Ташкент отказался принять таджикский рейс (52 тысячи). Тогда о причинах мы не сообщали, официально их еще не было, но скоро наши страны во всем разобрались и регулярный авиарейс в этом году запустили, но правда, осуществляет его только узбекская авиакомпания.

Фото: «Сомон Эйр»

Восьмое место

Седьмое место в рейтинге самых просматриваемых материалов на нашем сайте заняла новость о том, что бывшего замглавы антикоррупционного агентства Давлатбека Хайрзода взяли на границе с Кыргызстаном (51 тысяча). На тот момент было известно уже об аресте 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, и наши источники сообщили, что Хайрзода был задержан на границе с Кыргызстаном, когда пытался покинуть пределы республики.

Фото: Радио Озоди

Девятое место

Другая печальная новость, которая стала одним из самых просматриваемых материалов (49,8 тысяч) в этом году – это информация о смерти брата президента Эмомали Рахмона – Нуриддина Рахмона. Он скончался 7 октября от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет.

Фото: пресс-служба президента РТ

Десятое место

И завершает наш рейтинг тоже трагическое известие: в июне по дороге в Дангару в автокатастрофе разбился сват президента Таджикистана 70-летний Камолиддин Нуралиев. Камолиддин Нуралиев – отец замглавы Нацбанка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева, который является мужем Озоды Рахмон - старшей дочери президента Таджикистана. Новость об этой трагедии просмотрели почти 47 тысяч человек.