24 спортсмена Таджикистана получили премии президента Республики Таджикистан по итогам спортивного сезона 2017 года.
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований.
Согласно этому указу, 25 спортсменов и их тренеры получают денежные премии от главы государства в общей сумме 653 тыс. 750 сомони.
Президентская премия учреждена в 2015 году. Всего за этот период 36 спортсменов были вознаграждены за свои успехи в сумме 1 млн 296 тыс. 250 сомони.
Олимпийские виды:
1.Назаров Дильшод Джамолиддинович, золотая медаль Чемпионата Азии (июль 2017 г.) - 75 тыс. сомони (из них – 15 тыс. с – тренеру).
2. Хасанов Бахтовар Каримхонович, бронзовая медаль чемпионата Азии (май, Индия) - 25 тыс. сомони (5 тыс. с – тренеру).
3. Устопириён Комроншох Усто, золотая медаль Чемпионата Азии по дзюдо (май, Китай) – 75 тыс. с (15 тыс. с – тренеру).
4-5. Рахимов Темур Бахтиёрович, серебряная медаль молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 12 тыс.500 с ( 2 тыс. 500 с. – тренеру). Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира по дзюдо (октябрь, Хорватия) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).
6.Сарахонов Мухаммадрахим Абдурахимович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).
7.Курбонов Джахон Абдусаидович, бронзовая медаль Чемпионата Азии по боксу (май, Узбекистан) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).
8.Абдуллоев Джамолиддин Наджмиддинович, бронзовая медаль юношеского чемпионата мира по дзюдо (август, Чили)
– 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).
9.Лоиков Разиавлох Хасратджонович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).
10.Маджидов Джахонгир Хотамович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).
11.Махмадов Ходжикурбон Абдурауфович, серебро молоджежного чемпионата Азии по карате-до (июль, Кыргызстан) - 12 тыс.500 с ( 5 тыс. с – тренеру).
12.Махмадбеков Сомон Моёншоевич, бронзовая медаль молодежного чемпионата мира по дзюдо (октябрь, Хорватия) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).
13.Махмадбеков Рахмонджон Азизбекович, бронзовая медаль юношеского чемпионата Азии (июль, Таиланд) – 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).
14.Фарходов Рахматуллобек Давлатбекович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).
15.Рахмонов Ходжимашраб Иброхимович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).
16. Абдуллоев Эрадж Надмиддинович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).
17. Даминов Шахриёр Тохирович, серебро Чемпионата Азии по гребле (июнь, Китай) - 50 тыс. с (10 тыс. с – тренеру).
Неолимпийские виды:
18. Ходжазода Бехрузи Садулло, золотая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 50 тыс. с (10 тыс. с – тренеру).
19. Хоркашев Набимухамад Мусамиршоевич, серебряная медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 40 тыс. с (8 тыс. с – тренеру).
20. Каримов Акмалиддин Саторхоҷаевич, серебряная медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 40 тыс. с (8 тыс. с – тренеру).
21.Олимшоев Зафар Мазамшоевич, бронзовая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 30 тыс. с (6 тыс. с – тренеру).
22. Латифов Сорбон Файзович, бронзовая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 30 тыс. с (6 тыс. с – тренеру).
23. Ибодов Ибодулло Зиёдуллоевич, золотая медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 12 тыс.500 с (2 тыс. 500 с – тренеру).
24.Хукматов Саидшо Кузратуллоевич, серебряная медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 10 тыс. с (2 тыс. с – тренеру).
25. Абдурахимов Шамсиддин Хусниддинович, серебряная медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 10 тыс. с (2 тыс. с – тренеру).
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