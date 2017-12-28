Ради здоровья мальчика семье пришлось покинуть жаркий Душанбе и переехать в Казань. Там он легче переносит болезнь, однако в последнее время ему стало хуже.
В эфире телеканала Россия 1 (Татарстан) был показан репортаж о таджикском мальчике Бахтоваре Саидове, который нуждается в помощи.
История Бахтовара была рассказана в рамках телепроекта «Дети», который реализуется совместно с «Русфондом».
Ради здоровья мальчика семье пришлось покинуть жаркий Душанбе и переехать в Казань. Там он легче переносит болезнь, однако в последнее время ему стало хуже.
У мальчика — порок сердца, нужна срочная операция.
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