"Мой сын не признает себя виновным", - сказал в интервью «АП» Хабибулло Мирсаидов - отец руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова.

"Он постоянно при свиданиях со мной, которые проходят в СИЗО города Худжанда, заявляет, что не нарушал норм законодательства страны», - отметил Хабибулло Мирсаидов.

По его словам, он встретился с Хайрулло сегодня утром.

«Он твердит, что не нарушил законов, не признает себя виновным. Он категорически не согласен со всеми пунктами обвинения, который предъявлены ему», - сказал он.

По его словам, Хайрулло не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Отец также подчеркнул, что Хайрулло требует тщательно провести проверку всех так называемых «документов», собранных против него.

Напомним, 5 декабря 2017 года Хайрулло Мирсаидова был задержан прокуратурой Согдийской области. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

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