Социальная сеть Facebook объяснила РБК, по каким причинам была заблокирована страница Рамзана Кадырова. Решение связано с введенными в отношении главы Чечни санкциями США.

«Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в ответе социальной сети на запрос РБК.



США ввели санкции против Кадырова на прошлой неделе, 20 декабря. Аккаунт главы Чечни в Facebook был заблокирован 23 декабря.