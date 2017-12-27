По словам бывшего владельца фабрики, у него отняли бизнес, а сегодня утром он подвергся нападению на фабрике и ему пришлось защищаться.

Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов рассказал радиостанции «Business FM», почему начал стрелять по посетителям 27 декабря, пишет Медуза.

Стрельба на фабрике «Меньшевик» в московском Люблине началась утром 27 декабря, когда туда пришли судебные приставы. Они не пострадали, но сообщалось о нескольких раненых.

Аверьянов обвинил прокуроров Юго-Восточного округа Москвы в том, что они отобрали у него фабрику.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил бывший директор «Меньшевика».

Он заявил, что застрелил одного из тех, кто участвовал в отъеме фабрики, так как его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием».

По предварительным данным один человек погиб - охранник фабрики Алексей Костиков, трое ранены.

«Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов в эфире радиостанции .

Правоохранители продолжают вести переговоры, но Аверьянов, вооруженный ружьем, отказывается идти на контакт, передает "Интерфакс".

В Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

На фабрику на улице Иловайской направлены подразделения спецназа и ОМОН.