Студентка Медуниверститета Хатлонской области признана лучшим «Студентом года - 2017».

Конкурс «Студент года» был объявлен среди ВУЗ и колледжей области и был посвящен Году молодежи, сообщили в управлении по делам молодежи и спорта Хатлона.

По данным источника, конкурсанты должны были написать диктант на родном языке и отвечать на тестовые вопросы. Также жюри оценивало уровень знания иностранных языков, в частности, русского и английского.

В итоге члены жюри конкурса единогласно выбрали «Студентом 2017 года» студентку второго курса Государственного Медуниверситета Хатлона в Дангаре Бибисоро Комилову среди претендентов из ВУЗов, а среди колледжей лучшей была признана студентка второго курса Педагогического колледжа при Университете имени Носири Хусрава города Курган-тюбе Гулноза Мукимова.

Все участники получили памятные дипломы, призы и подарки от организатора мероприятия - Управление по делам молодежи и спорта Хатлонской области.