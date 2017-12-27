Традиции есть традиции, но Новый год - это еще и праздник непредсказуемых неожиданностей. И где бы он нас не застал – за накрытым столом или на дежурстве, важно, наверное, все же сохранить в себе самый главный его атрибут – искреннее и светлое чувство радости и надежды, столь необходимое нам не только в праздники, но и в будни!

Например, никак не ожидала ветеран Раиса Михайловна Хрущева, что в канун Нового 2018 года ко дню своего рождения, а родилась она именно 31 декабря, и в честь 100-летия органов безопасности ей вручат почетный знак «Ветеран военной контрразведки».

Старший прапорщик в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, опытнейший работник особого отдела 201 военной базы, Раиса Михайловна является и ветераном органов безопасности двух союзных государств, по праву пользуясь огромным уважением со стороны сотрудников ФСБ России и ГКНБ Таджикистана, и, таким образом, является связующим звеном между разными поколениями контрразведчиков.

И несмотря на то, что ей исполняется 94 года, но выглядит она замечательно для своих лет и прекрасно помнит все значимые события своей жизни.

Раиса Михайловна, всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к её началу. Каким для Вас было утро 22 июня 1941 года?

- 22 июня 1941 года я запомнила на всю жизнь. И не смотря на то, что прошло столько лет, помню это день поминутно, говорит Раиса Михайловна с навернувшимися слезами на глазах.

- В воскресенье в Термезе был очень жаркий день. Я проснулась рано, а мама уже напекла блинчики и оладьи. Это были самые счастливые часы моей жизни. Мне 17 лет, я окончила среднюю школу, и сегодня на выпускном вечере мне вручат аттестат зрелости. Стоявший напротив нашего дома общественный репродуктор, транслировал московское радио, передававшее обычные воскресные передачи и мирную музыку. О начале войны я узнала лишь в полдень, когда по радио выступил Вячеслав Молотов.

- Вечером в школе, нам вручили аттестаты, но всем нам учителям и выпускникам было очень грустно и совсем не до веселья. А на следующий день многие ребята из нашего класса получили повестки из военкомата, и ушли на войну. Тогда у всех было одно желание: проситься на фронт, - вспоминает Раиса Михайловна. А пока я устроилась в Термезский областной земельный отдел.

Готовые к труду и обороне, советские школьники не сомневались в выборе - все рвались защищать Родину. Но очередь Раисы Михайловны наступила только в 1942 году, когда вышел приказ о массовом призыве женщин.

В 1942 году Ташкентское военное пулеметно-минометное училище было передислоцировано в район города Термеза, а Раису призвали в Красную армию и направили служить в это училище. Ей предложили вести документацию штаба. Желая быть нужной своей стране, она уверенно согласилась. Но когда по радио передавали о захвате врагом наших территорий, девушка не могла спокойно сидеть в кабинете среди бумаг и не раз писала заявление о переходе в действующую армию.

Но служба есть служба и ее не отпустили на фронт, посчитав, что здесь в училище она принесет больше пользы, как не раз ей говорил начальник училища. С особым чувством вспоминает Раиса Михайловна день Победы 9 мая 1945 года.

- Этого сообщения ждали, многие в Термезе не спали в эту ночь. Люди еще не до конца верили, что весь ужас войны остался позади. В эту ночь репродукторы не выключались. И когда в 2 часа 15 минут заговорила Москва, сон мигом слетел с глаз... Этого часа ждали почти 4 года. И все же весть о победе показалась неожиданной... Поцелуи, объятия, радость, нескрываемые слезы, я никогда не забуду этой радостной ночи.

В октябре 1945 года произошла передислокация 119-го стрелкового корпуса Красной армии в Среднюю Азию. В составе корпуса находились 201-я, 360-я и 306-я стрелковые дивизии. Управление корпуса было размещено в Сталинабаде. 360-я сд была передислоцирована в город Термез. И уже в октябре 1945 года Раиса Хрущева служит в Особом отделе 360-й Невельской дважды Краснознамённой стрелковой дивизии.

- С 1950 года по 1957 год я проходила службу в Особом отделе воинского гарнизона города Кушка, вспоминает Раиса Михайловна. Там я встретила свое счастье, вышла замуж, и у нас родился сын. В 1957 меня перевели в Особый отдел 201 мотострелковой дивизии, так я оказалась в Сталинабаде (Душанбе) и прослужила до 1985 года, то есть до пенсии.

После увольнения в запас году старший прапорщик Раиса Хрущева, по сути, осталась в строю. С 1986 года по 1991 она работала год в Комитете Государственной Безопасности Таджикской ССР. С 1987 года Раиса Михайловна является активным членом Совета ветеранов 201 военной базы.

И сегодня глядя на Раису Михайловну, поражаешься тому, как она сохранила в себе удивительную силу воли и необыкновенное жизнелюбие. Возраст для этой удивительной женщины не помеха. Оптимистка по натуре, она проявляет стойкость к болезням и жизненным невзгодам, сохраняет в себе веру в доброе, вечное…