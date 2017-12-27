Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана на сегодняшнем заседании ратифицировал Соглашения о финансировании проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным опасностям».

Соглашение подписано между Республикой Таджикистан и Всемирным банком в августе текущего года в Душанбе.

Заместитель главы Минфина республики Мехринамо Джонмахмадова сообщила, что в рамках реализации этого соглашения за последующие пять лет в районах ГБАО запланировано строительство 18 мостов, а в районах Хатлонской области - берегоукрепительные работы, протяжённостью 31 километр.

Она напомнила, что для реализации этого проекта ВБ планирует выделить Таджикистану 50 миллионов долларов США, из которых 25 миллионов долларов грант.

Глава Минтранса Таджикистана Худоёр Худоёрзода сегодня, выступая в парламенте, отметил, что данное соглашение является первым соглашением, которое Душанбе подписал с Всемирным банком в сфере предотвращения стихийных бедствий.

Он напомнил, что за последнее пять лет в Таджикистане стихия нанесла урон дорожному хозяйству страны на сумму около 63 миллионов сомони.

Глава Агентства по улучшению земли и водных ресурсов Таджикистана Холмурод Рахмонзода отметил, что сегодня в стране насчитываются 947 рек, общей протяженностью свыше 30 тыс. километров.

По его словам, большинство рек Таджикистана в осенне-весенний период от полноводья несут урон населению, экономике страны.

Все представители правительства Таджикистана заверили народных избранников в том, что вышеназванное соглашение будет выполнено качественно и в срок.

Напомним, ратификацию этого соглашения на прошлой неделе парламент Таджикистана отложил. Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров тогда заявил, что «ежегодно для берегоукрепительных работ в стране расходуются миллионы сомони, но на следующий год эти берега снова нуждаются в укреплении».

«Никто об этом никого не спрашивает. Пока руководители министерств и ведомств страны, которые отвечают за реализацию таких проектов не расскажут нам о проделанной работе и о планах, мы ратификацию данного вопроса отложим», - заявил тогда Зухуров.