Сурат: с сайта ok.ru

Сотрудниками милиции по подозрению в поджоге жилого дома задержана 41-летная жительница Файзабадского района, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Сообщается, что женщина 24 декабря тайно проникнув в дом своего бывшего мужа - 47-летнего жителя Душанбе, подожгла жилье.

Общий ущерб от пожара составил 8 тыс. сомони, - сообщает источник.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.