Сотрудниками милиции по подозрению в поджоге жилого дома задержана 41-летная жительница Файзабадского района, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.
Сообщается, что женщина 24 декабря тайно проникнув в дом своего бывшего мужа - 47-летнего жителя Душанбе, подожгла жилье.
Общий ущерб от пожара составил 8 тыс. сомони, - сообщает источник.
В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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ShaITan8
kakie strasti))))
Si ShaITan4
"женская месть" опасная штука