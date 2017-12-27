На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с первым в истории страны посланием к парламенту. Его предшественник Ислам Каримов с депутатами в таком формате не общался. Выступление длилось четыре часа и транслировалось в прямом эфире по телеканалу «Узбекистан 24» и на странице президента в Facebook.



«Открытая Азия онлайн» публикует самые интересные 10 цитат из этой эпохальной речи.





Отказ от утопических показателей в экономике страны

«Экономический рост в 2017 году составил 5,5%. Это реальные темпы экономического роста. Раньше мы всегда утверждали, что темпы роста - на уровне 8-10%. Но это были нарисованные цифры, и что нам это дало? - задался вопросом президент. - В экономической политике критически пересмотрен такой неприемлемый метод, как гонка за нереальными цифрами, стремление выдать за действительность утопические планы. Достижение конкретных результатов и обеспечение интересов человека определены в качестве главной цели наших реформ.



Сейчас основную работу мы проводим при содействии Всемирного банка, Международного валютного фонда. Мы должны давать статистку на уровне мирового сообщества. Какую пользу приносят высокопарные слова о 8-10 процентах? Золотой валютный резерв в течение года увеличился на 1,1 млрд долларов. Это свидетельствует о мощи нашей страны», - сказал президент.

О названии 2018 года

«Я много думал над этим вопросом. Название года должно давать реальные результаты, это нужно не для того, чтобы украшать улицы красивыми надписями.



Я предлагаю назвать новый, 2018 год в нашей стране «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Без новой мысли, идеи, инновации мы ничего не достигнем в будущем, это должен понимать каждый хоким», - сказал президент.

Почему уволены главы областей?

«Почему я уволил хокимов двух областей? Хокимы Ташкентской и Джизакской областей - Шукрулло Бобоев и Улугбек Узоков - были опытными работниками. Но они стали заниматься приписками при сборе хлопка. А я говорил: пусть это будет один килограмм, но чистого хлопка.



Нам не нужны ситуации, бывшие во времена Гдлянов, Ивановых. Я всегда знаю, как обстоят дела на самом деле. Но теперь нельзя работать по старому методу. Сколько бед обрушилось тогда на узбекский народ. И мы не хотим, чтобы это вновь повторилось. Нам не нужны люди, занимающиеся приписками. Мне нужны люди, любящие свой народ», - сказал Мирзиёев.





Новый университет для подготовки современных журналистов

«Сегодня в нашей стране действует более 1500 средств массовой информации. Они отличаются по форме собственности, направлению, способу передачи информации. Безусловно, всем им требуются высококвалифицированные кадры. К сожалению, в стране пока нет соответствующего базового высшего учебного заведения, которое централизованно решало бы эти масштабные задачи на высоком уровне.

Целесообразно создание государственного фонда финансовой поддержки негосударственных СМИ, интернет-сайтов. В связи с этим считаю необходимым образовать Университет журналистики и средств массовой коммуникации», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Инспекторы дорожно-патрульной службы будут обеспечены камерами

В Узбекистане в будущем году всех инспекторов дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб оснастят видеокамерами. «Если у сотрудников патрульно-постовой службы отсутствует видеокамера, водители не должны разговаривать с ними. Если нет камеры, значит, он берет взятку.



Теперь сотрудник ДПС может говорить с водителем лишь при наличии небольшой камеры, это предотвратит случаи вымогательства и злоупотребления служебным положением», - сказал президент.

Патрульные посты на границах областей Узбекистана будут закрыты

Наличие дорожно-патрульных постов между областями Узбекистана ограничивает свободу передвижения и отрицательно сказывается на торгово-экономических отношениях, внутреннем и въездном туризме, - считает президент Шавкат Мирзиёев. «Подумайте сами, сейчас на территории нашей страны - более 60 таких постов. Теперь представьте: если рядовой гражданин захочет доехать из Хорезма до Ташкента на своей машине, он пройдет 17 постов. Едущий из Ферганской области человек столкнется с 8 такими постами! Необходимо ликвидировать все дорожно-патрульные посты на границах областей, резко сократить количество стационарных постов патрульной службы», – сказал глава государства.

Служба Национальной безопасности страны будет реформирована

«Сейчас органы Службы национальной безопасности действуют на основе Положения, утвержденного правительством 26 лет тому назад. Следует подчеркнуть, что более четверти века это Положение не изменялось, и любые проблемы оценивались как угроза национальной безопасности, что привело к безосновательному расширению полномочий этого ведомства», – сказал глава государства и предложил разработать и принять законы «О правоохранительных органах» и «О Службе национальной безопасности».

Самая большая проблема президента: как спасти предпринимателей

«На местах отдельные должностные лица, словно крысы, осаждают предпринимателей. Постоянные проверки предпринимателей не дают им возможности для работы. Недостаточность их практической поддержки - моя самая большая проблема. Два года бизнесменов никто не будет проверять. Проверкой будет заниматься специальный отдел прокуратуры под личным контролем президента, - сказал Мирзиёев. - Почему в Узбекистане не развивается предпринимательство? Есть газ, электроэнергия, сырье. В этом виноваты мы сами - государственные ведомства. Все еще действуют никому не нужные правила. На местах должностные лица думают лишь о своих интересах.

Уинстон Черчилль в свое время сказал: «Одни видят в предпринимателе волка, которого необходимо убить. Другие полагают, что предприниматель - это корова, которую можно без конца доить. И лишь немногие видят в нём лошадь, которая тащит телегу».

С предпринимателями теперь будет работать прокуратура. Будет прислушиваться к ним, помогать на законной основе, надежно защищать их права. Теперь не будет понятия «крыша». Уже сожжены все мосты к ним. Непримиримым будет отношение и к нечистым на руку предпринимателям.



Мирзиёев предложил создать Международную ассоциацию молодежи Узбекистана

«Когда речь идет о молодежи, я думаю о следующем. Сегодня многие наши молодые люди получают образование, работают за рубежом. Конечно, среди них есть и те, кто нашел там свое призвание, живет благополучно. Однако тоска по Родине – сильное чувство, которое никогда не покидает человека, если он находится вдали от родного дома. Поэтому нам нужно налаживать постоянную связь с соотечественниками, проживающими за рубежом, укреплять работу по защите их прав и законных интересов, поддерживать тех, кто желает вернуться на Родину.



С этой целью следует образовать Международную ассоциацию молодежи Узбекистана и создать соответствующие условия для ее эффективной деятельности», - сказал президент.

Граждане смогут обращаться в парламент в электронном формате

«Необходимо законом определить, что парламент или советы народных депутатов обязаны рассматривать инициативы, выдвигаемые группами граждан. В интернете будет открыта специальная веб-страница «Мое мнение». Разумному депутату это понравится. И вам будет легче. Люди будут направлять свои мнения и инициативы в электронном формате.

Граждане будут иметь возможность высказывать свои мнения по вопросам жизни государства и общества», - сказал президент.