В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между правительством Афганистана и Университетом Центральной Азии (УЦА), подписанном на днях в Кабуле, 40 служащих афганского правительства смогут получить степень Исполнительного магистра по экономической политике от Института государственного управления и политики УЦА к 2020 году.

«Программа подготовки исполнительных магистров в области экономической политики поможет заложить прочную основу знаний по экономическому анализу и управленческим навыкам для афганских государственных служащих, работающих политическими аналитиками в рамках Национальной программы по обеспечению мира и развития Афганистана», - считает Нахид Сораби, заместитель министра финансов, возглавляющая Департамент политики Афганистана.

Программа предназначена для создания солидной подготовки по экономической теории и ее приложениям, количественным методам и основным инструментам управленческого анализа, сообщили в УЦА.

«Министерство финансов - это то место, где пересекаются политики и руководители финансовых органов. И мы рады воспользоваться этой возможностью для сотрудничества с нашими афганскими коллегами в исследовании экономической политики», - заявил доктор Богдан Кравченко, декан Высшей школы развития, подписавший соглашение со стороны УЦА.

В УЦА отметили, что такое партнерство дополнит уже существующие программы в Афганистане, предлагаемые УЦА через Школу профессионального и непрерывного образования, Институт исследований горных сообществ и Институт государственного управления и политики.

«Трансграничные и региональные инициативы УЦА осуществляются для улучшения качества жизни местных сообществ и содействия экономическому, образовательному и культурному сотрудничеству посредством предоставления качественных образовательных и исследовательских программ», - отметили в университете.

В 2015 году, в результате аналогичного сотрудничества, 26 служащих правительства Афганистана получили в УЦА сертификаты по аналитической политике, программе, разработанной в сотрудничестве с Университетом Карлтона в Канаде.