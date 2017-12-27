Два офицера милиции, сотрудники ОМВД города Турсунзаде задержаны сотрудниками Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства республики.

По подозрению получения взятки задержаны начальник отделения охраны общественного порядка ОМВД Турсунзаде, майор милиции Камариддин Орифзода и участковый инспектор, капитан милиции Акбар Джонбобоев.

Задержанные потребовали у гражданина «А» 8 тыс. сомони в обмен на освобождение от ответственности его брата.

Получив 4 тыс. сомони, подозреваемые освободили брата гражданина «А» из изолятора временного содержания ОМВД, и потребовали у него принести им еще 2 тыс. сомони.

«Орифзода был задержан сотрудниками Агентства сразу же после получения у гражданина «А» 2 тыс. сомони», - сообщили в пресс-центре.

В отношении Орифзода и Джонбобоева возбуждено уголовное дело по статье 319 ч.4 (получение взятки) УК Таджикистана, ведется следствие.