26 декабря на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Культура».

Он писал музыку для художественных и мультипликационных фильмов. За свою работу композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 1981 году он получил Государственную премию СССР.

Он известен, прежде всего, как автор музыки таких популярных детских песен, как «Голубой вагон», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Улыбка», «По секрету всему свету», «АБВГДейка», "Вместе весело шагать" и многих других.

Последнее время Шаинский проживал в США.

Сын композитора Вячеслав Шаинский подтвердил iz.ru факт смерти. «Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — пояснил он.

По его словам, у композитора был рак. Ранее ему сделали операцию, на какое-то время состояние здоровья Шаинского улучшилось, «но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», отметил сын композитора.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Музыкальное образование Владимир Шаинский начал получать в школе при Киевской консерватории, где он занимался по классу скрипки. Во время войны в эвакуации учился в Ташкентской консерватории. В 1945 году он поступил Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет.

Свои первые музыкальные произведения — струнный квартет и симфонию — Владимир Шаинский создал в начале 1960-х. Помимо многочисленных композиций для детской аудитории он написал более 300 популярных песен, исполнявшихся Анной Герман, Людмилой Гурченко, Эдуардом Хилем, Майей Кристалинской, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Софией Ротару, Аллой Пугачевой и другими.