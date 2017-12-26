Правительство Таджикистана создало новую рабочую группу для оздоровления финансовой ситуации в коммерческих банках. Руководить группой назначен глава парламентского комитета по финансам и экономике, бывший председатель Национального банка Таджикистана Шариф Рахимзода.

До недавнего времени вывести коммерческие банки из кризиса пытались министерство финансов и Национальный банк. Однако программа по улучшению ситуации в проблемных кредитных учреждениях с бюджетом более 3 млрд сомони мало что смогла изменить.

Рабочая группа сосредоточится на вопросе вывода из кризиса двух проблемных банков – «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка», сообщает Радио "Озоди" со ссылкой на свой источник в банковской структуре.

«Ограниченные средства бюджета не позволяют выделить дополнительные финансы для решения проблемы. Одним из возможных вариантов, представленный правительством, является списание задолженности по налогам этих двух банков перед бюджетом. Таким образом, можно решить часть проблем в этом направлении», - сказал источник радио.

По его словам, основными акционерами этих двух банков является государство, поэтому оно пытается спасти эти кредитные учреждения.

Получить комментарии главы рабочей группы Шарифа Рахимзода не представилось возможным.

Между тем, ранее Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным обращением парламенту страны 22 декабря, поручил разработать в кратчайшие сроки дополнительный план мероприятий по оздоровлению деятельности двух системообразующих банков страны - «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка».

Проведенные ранее соответствующие мероприятия президент назвал неудовлетворительными.

Национальному банку Таджикистану президент поручил реформировать денежно-кредитную систему, и в целом банковский сектор, используя опыт развитых стран мира.

«Одним из главных тормозов, препятствующий экономическому развитию страны, является несовершенная банковская и денежно-кредитная система», - заявил тогда президент.