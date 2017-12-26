АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе пройдет товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и Турции по футзалу. Начало в14.00 в спортивном комплексе Налогового комитета.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ДЕКАБРЯ

1932 – В СССР введена паспортная система.

1938 – В СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ДЕКАБРЯ

1930 года – родился ученый-литературовед Саидумар Султанов.

1937 года – родилась доктор физико-математических наук Мухаббати Каримова.

1939 года – родился доктор химических наук, профессор Самариддин Каримов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, осадки (дождь, снег), ночью местами сильные, днем в долинах преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью и днем -3+2, в горах ночью 2-7 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Облачно, в долинах ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков, в предгорных районах осадки (дождь, снег), ночью сильные. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, по крайнему югу мгла. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, осадки (дождь, снег), ночью местами сильные. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 22-27 мороза днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, в долинах, дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), ночью местами сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе - Облачно, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 7-12 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег, ночью сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 2-4 мороза.