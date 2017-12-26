МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в рамках проекта ЕСТАР, финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), поддерживает фермеров и работников сельского хозяйства.

Для оказания практической поддержки и предоставления информации, а также повышения финансовой осведомлённости фермеров и работников сельского хозяйства, сотрудники «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», ответственные за реализацию проекта ЕСТАР, провели «Дни открытых дверей» в Дж.Расуловском, Зафарабадском и Яванском районах а также в городах Исфара, Куляб и Вахдат. На мероприятия были приглашены и дехкане из близлежащих районов; всего на мероприятиях приняли участие более 1200 человек.

Сотрудники «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предоставили участникам подробную информацию о целях проекта ЕСТАР и о возможностях использования кредитов в рамках его реализации.

Одним из важнейших этапов мероприятия стала выставка-продажа сельскохозяйственной техники: тракторы и экскаваторы различного назначения, мотоблоки, комбайны, косилки, опылители и другое сельскохозяйственное оборудование. Наряду с этим, фермеры смогли встретиться с официальными представителями – поставщиками техники и оборудования, и получить ответы на свои вопросы.

Проект ECTAP, финансируемый ЕС и ЕБРР, начался в конце октября 2017 года. Реализация проекта предусмотрена на пять лет, а общая стоимость проекта составляет 1 миллион долларов США.

Одной из особенностей проекта является то, что 20% от общей суммы кредита после прохождения им верификации, возвращается заёмщику в виде гранта.

На сегодняшний день, уже 10 клиентов воспользовались кредитными средствами проекта ЕСТАР на общую сумму 1,2 миллион сомони, и четверо из них получили гранты.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» является одним из крупнейших ведущих микрофинансовых институтов, имеет 136 офисов и осуществляет свою деятельность на рынке микрокредитования более 18 лет.